हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी आवास खाली कराए जाने पर पप्पू यादव हुए दुखी, बोले- 'एक घर से कौन सा पहाड़ टूट जाता?'

राबड़ी आवास खाली कराए जाने पर पप्पू यादव हुए दुखी, बोले- 'एक घर से कौन सा पहाड़ टूट जाता?'

Rabri Residence Vacated: बिहार में राबड़ी देवी के आवास खाली करने की खबरों पर पप्पू यादव ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए वह घर सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Dec 2025 01:23 PM (IST)
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का आवास खाली कराए जाने की खबरें आ रही हैं. देर रात उनके आवास पर एक पिकअप गाड़ी देखी गई, जिसके जरिए घर के अंदर से पेड़-पौधे निकाले जा रहे थे. हालांकि, अभी तक फर्नीचर आदि निकाले जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आवास खाली कराए जाने के कयासों के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

इसको लेकर अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. पप्पू यादव ने दुख जाहिर करते हुए कहा है, "हमें समझ नहीं आता कि राजनीति में व्यक्ति तौर पर दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? दोनों (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से वह घर जरूरी है. "

पप्पू यादव ने यह तक कह दिया कि उन्हें नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद न थी और न है. उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी उस घर में लंबे समय तक रहे हैं. एक घर से तो कोई पहाड़ टूट नहीं जाएगा.

'बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचाती है'- पप्पू यादव

वहीं, उन्नाव रेप केस में दोषी करार बीजेपी से निष्कासित हुए कुलदीप सेंगर की जमानत पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बलात्कार की इतनी बड़ी घटना हुई है, वो एक बार नहीं बल्कि कई बार और आरोपी है. एक और बलात्कार में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर भी आरोप लगे हैं. इस तरह का शोषण नेताओं के द्वारा भी देखा जाता है."

कुलदीप सेंगर की जमानत में बीजेपी सरकार की भूमिका का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने पूछा, "सेंगर को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सरकार की है. सरकार ने हाई कोर्ट में सही कदम नहीं उठाए, CBI ने उसे बचाने की कोशिश की. ये सरकार बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों को बचाना चाहती है."

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 26 Dec 2025 01:21 PM (IST)
NITISH KUMAR BIHAR NEWS PAPPU YADAV RABRI DEVI
