राबड़ी आवास खाली कराए जाने पर पप्पू यादव हुए दुखी, बोले- 'एक घर से कौन सा पहाड़ टूट जाता?'

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का आवास खाली कराए जाने की खबरें आ रही हैं. देर रात उनके आवास पर एक पिकअप गाड़ी देखी गई, जिसके जरिए घर के अंदर से पेड़-पौधे निकाले जा रहे थे. हालांकि, अभी तक फर्नीचर आदि निकाले जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आवास खाली कराए जाने के कयासों के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

इसको लेकर अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. पप्पू यादव ने दुख जाहिर करते हुए कहा है, "हमें समझ नहीं आता कि राजनीति में व्यक्ति तौर पर दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? दोनों (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से वह घर जरूरी है. "

पप्पू यादव ने यह तक कह दिया कि उन्हें नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद न थी और न है. उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी उस घर में लंबे समय तक रहे हैं. एक घर से तो कोई पहाड़ टूट नहीं जाएगा.

'बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचाती है'- पप्पू यादव

वहीं, उन्नाव रेप केस में दोषी करार बीजेपी से निष्कासित हुए कुलदीप सेंगर की जमानत पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बलात्कार की इतनी बड़ी घटना हुई है, वो एक बार नहीं बल्कि कई बार और आरोपी है. एक और बलात्कार में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर भी आरोप लगे हैं. इस तरह का शोषण नेताओं के द्वारा भी देखा जाता है."

कुलदीप सेंगर की जमानत में बीजेपी सरकार की भूमिका का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने पूछा, "सेंगर को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सरकार की है. सरकार ने हाई कोर्ट में सही कदम नहीं उठाए, CBI ने उसे बचाने की कोशिश की. ये सरकार बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों को बचाना चाहती है."