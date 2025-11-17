नीतीश कुमार के इस्तीफा न देने पर पप्पू यादव का बड़ा दावा, 'BJP इस प्रयास में लगी है कि...'

पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया. विधानसभा भंग नहीं हुई क्योंकि उनको डर है कि खेला होने वाला है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है. सांसद ने कहा कि हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा राज्य है जहां BJP का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है. BJP अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है.

पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी इस प्रयास में लगी हुई है कि बिना जेडीयू अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना लें. बीजेपी महागठबंधन के दलों को भी तोड़ने में लगी हुई है."

पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर

पूर्णिया सांसद ने नीतीश कुमार को ऑफर भी दे डाला. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार को हम ऑफर देते हैं कि महागठबंधन में आएं और मुख्यमंत्री पांच साल रहें. इसके लिए कांग्रेस में हमने बात कर लिया है."

बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को हटा देगी- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा कि मजबूरी में नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना भी लेगी तो बंगाल चुनाव के बाद उनको हटा देगी. उन्होंने दावा किया के बीजेपी, जेडीयू को बिहार में और दिल्ली में भी सांसदों को तोड़ेंगी और अपना मुख्यमंत्री बना लेगी. उन्होंने अपील की कि 19 तारीख तक नीतीश कुमार महागठबंधन के अपने परिवार में वापस आ जाएं, वो समाजवादी विचारधारा के हैं.

बीजेपी ने क्या कहा?

पप्पू यादव के दावे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई. बिहार BJP वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एनडीए अटूट है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे. भ्रम फैलाने की राजनीति यह लोग करते हैं, इसी कारण चुनाव में दुर्गति हो गई. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. इतनी बुरी पराजय के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं.