बिहार: कुर्सेला वालों के दर्द पर पप्पू यादव का 'मरहम', बांटे 10 लाख रुपये, बोले- 'खड़े थे… और रहेंगे'

बिहार: कुर्सेला वालों के दर्द पर पप्पू यादव का 'मरहम', बांटे 10 लाख रुपये, बोले- 'खड़े थे… और रहेंगे'

Pappu Yadav News: हाल ही में कुर्सेला (कटिहार) में सौ से अधिक दुकानें जल गई थीं. पप्पू यादव दिल्ली से लौटने के बाद सीधे पीड़ितों से मिलने पहुंचे. जनता दरबार लगाकर भी मदद की.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है. हाल ही में कुर्सेला (कटिहार) में सौ से अधिक दुकानें जल गई थीं. ऐसे में बीते बुधवार (18 फरवरी, 2026) को पप्पू यादव पहुंचे और पीड़ितों के बीच 10 लाख रुपये उन्होंने बांट दिए. उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा. कहा कि पटना और दिल्ली में बैठकर सिर्फ राजनीति करने वालों को कुर्सेला की तबाही से क्या फर्क पड़ेगा?

सासंद पप्पू यादव ने कहा, "विगत दिनों कुर्सेला में कई सौ दुकानें जलकर राख हो गईं थी, जो बेहद दर्दनाक है. सबसे भयावह बात यह रही कि एक भी अग्निशमन वाहन समय पर नहीं पहुंचा. यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, जनता के जीवन से खिलवाड़ है. आज दिल्ली से लौटते ही कुर्सेला आया हूं. सरकार ने हमेशा की तरह इस त्रासदी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते."

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म: पप्पू यादव

सांसद ने कहा, "हमने अग्नि पीड़ित भाइयों-बहनों के बीच 10 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता बांटी है. जब न सरकार साथ है, न जात के नाम पर वोट मांगने वाले नेता मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तब ऐसे कठिन समय में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है. जिनकी दुकानें जलीं, उनके सपने जले हैं, उनका जीवन जला है. हम पीड़ितों के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे. सरकार की संवेदनहीनता का जवाब जनता एक दिन जरूर देगी."

पप्पू यादव ने लगाया जनता दरबार

दूसरी ओर आज (गुरुवार) भी पप्पू यादव ने पूर्णिया में आयोजित जनता दरबार में कुर्सेला के अग्नि पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि यह मेरा स्वभाव नहीं, बल्कि पूर्णिया की जनता से मिला हुआ संस्कार है कि दुख-दर्द की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं. अफसोस सिर्फ इतना है कि कुछ जनप्रतिनिधि वही जनता भूल जाते हैं, जिनसे जाति-धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और मुश्किल वक्त आते ही नजर तक नहीं आते. जनता सब देख रही है, याद भी रखेगी.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Feb 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS
Embed widget