सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है. हाल ही में कुर्सेला (कटिहार) में सौ से अधिक दुकानें जल गई थीं. ऐसे में बीते बुधवार (18 फरवरी, 2026) को पप्पू यादव पहुंचे और पीड़ितों के बीच 10 लाख रुपये उन्होंने बांट दिए. उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा. कहा कि पटना और दिल्ली में बैठकर सिर्फ राजनीति करने वालों को कुर्सेला की तबाही से क्या फर्क पड़ेगा?

सासंद पप्पू यादव ने कहा, "विगत दिनों कुर्सेला में कई सौ दुकानें जलकर राख हो गईं थी, जो बेहद दर्दनाक है. सबसे भयावह बात यह रही कि एक भी अग्निशमन वाहन समय पर नहीं पहुंचा. यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, जनता के जीवन से खिलवाड़ है. आज दिल्ली से लौटते ही कुर्सेला आया हूं. सरकार ने हमेशा की तरह इस त्रासदी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते."

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म: पप्पू यादव

सांसद ने कहा, "हमने अग्नि पीड़ित भाइयों-बहनों के बीच 10 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता बांटी है. जब न सरकार साथ है, न जात के नाम पर वोट मांगने वाले नेता मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तब ऐसे कठिन समय में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है. जिनकी दुकानें जलीं, उनके सपने जले हैं, उनका जीवन जला है. हम पीड़ितों के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे. सरकार की संवेदनहीनता का जवाब जनता एक दिन जरूर देगी."

पप्पू यादव ने लगाया जनता दरबार

दूसरी ओर आज (गुरुवार) भी पप्पू यादव ने पूर्णिया में आयोजित जनता दरबार में कुर्सेला के अग्नि पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि यह मेरा स्वभाव नहीं, बल्कि पूर्णिया की जनता से मिला हुआ संस्कार है कि दुख-दर्द की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं. अफसोस सिर्फ इतना है कि कुछ जनप्रतिनिधि वही जनता भूल जाते हैं, जिनसे जाति-धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और मुश्किल वक्त आते ही नजर तक नहीं आते. जनता सब देख रही है, याद भी रखेगी.

