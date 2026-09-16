बिहार में बाढ़ का जायजा लेने आज पहुंचेंगे शिवराज, 15 जिलों का दौरा

बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय टीम आज बिहार दौरे पर आ रही है. यह टीम बिहार के 15 बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी. टीम बुनियादी ढांचे, फसलों, गरीबों के टूटे घरों और किसानों को हुए नुकसान का विस्तृत अध्ययन करेगी.

मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय टीम के सामने प्रस्तुत करने के लिए नुकसान की सटीक और विस्तृत रिपोर्ट तैयार रखें. केंद्रीय टीम के आकलन के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दिए जाने वाले विशेष राहत पैकेज और अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की जा सकती है.

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दो दिवसीय दौरे पर आ रही टीम

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र की टीम दो दिवसीय दौरे पर आ रही है, सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी. केन्द्रीय टीम आज मनेर, दिघवारा, बिदुपुर, मुंगेर और भागलपुर का दौरा करेगी. शिवराज सिंह हवाई सर्वेक्षण के साथ ही सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर जाकर भी स्थिति का जायजा लेंगे. हवाई सर्वेक्षण में आज दिघवारा और मनेर का दौरा रहेगा.

तेरसिया और सरायपुर का सड़क मार्ग से निरीक्षण

11 बजे हाजीपुर पुलिस लाइन पर हैलीपैड पर उतरने के बाद केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से सड़क मार्ग से तेरसिया और सरायपुर का दौरा करेंगे. इसके बाद गांधी सेतु होते हुए दोपहर 12:15 बजे सीएम सचिवालय में संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी होगी. जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा की जा सकती है.

दो बजे मुंगेर का निरीक्षण

केंद्रीय टीम डेढ़ बजे पटना से रवाना होगी और सवा दो बजे के बीच मुंगेर के नवाबगढ़ी पहुंचेगी. यहां बाढ़ राहत शिविरों में लोगों से मिलकर हालचाल टीम लेगी. इसके बाद नवगछिया के कोजीकरैया बांध का निरीक्षण करेंगे. फिर शाम को भागलपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात करेंगे. टीम रात में भागलपुर में ही रुकेगी. 17 की सुबह बाढ़ प्रभावितों से मिलने के बाद पटना वापस आएंगे. केन्द्रीय टीम के आंकलन के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दिए जाने वाले विशेष राहत पॅकेज और अतिरिक्त वित्तीय सहायत की घोषणा की जा सकती है.

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