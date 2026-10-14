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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरा में महिला की गोली मारकर हत्या, 5 दिन पहले दिल्ली से आई थी, जेठ पर आरोप

आरा में महिला की गोली मारकर हत्या, 5 दिन पहले दिल्ली से आई थी, जेठ पर आरोप

आरा के अगिआंव गांव की घटना है. मर्डर के आरोप में महिला का जेठ फरार है. महिला पांच दिन पहले दिल्ली से आरा लौटी थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 05:12 PM (IST)
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आरा के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव में बुधवार (14 अक्टूबर) की सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान अगिआंव निवासी अमित कुमार राय की पत्नी सीमा देवी के रूप में हुई है. महिला की उम्र 35-36 साल के करीब होगी. 

हत्या का आरोप महिला के जेठ पर लगा है. घटना के बाद से वह फरार है. हत्या की सूचना के बाद सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार, गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. एफएसएल की टीम को बुलाया गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पांच दिन पहले दिल्ली से आई थी महिला

जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति अमित कुमार राय के साथ दिल्ली में रहती थी. पति एक निजी कंपनी में काम करता है. करीब पांच दिन पहले सीमा अपने बच्चों के साथ अपने गांव अगिआंव आई थी. बुधवार की सुबह घर में विवाद के दौरान उन्हें गोली मार दी गई. गोली उनके पेट में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई.

महिला के भाई विनय कुमार चौधरी ने हत्या के पीछे जमीन संबंधी विवाद की आशंका जताई है. आरोप लगाया कि सीमा के जेठ बाजार की जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते थे. इसके लिए सीमा तैयार नहीं थी. महिला सीमा को दो बेटियां हैं. एक बेटी ने कहा कि उसके सामने गोली मारी गई है. बच्ची के अनुसार, सुबह करीब छह बजे की घटना है.

यह भी पढ़ें- गोपालगंज: सफियाबाद में गैस लीक होने से लगी आग, 2 की मौत, कई गंभीर

एसडीपीओ बोले- पारिवारिक विवाद में हुई वारदात

आरा सदर एसडीपीओ-1 ने बताया कि 14 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे गड़हनी थाना को अगिआंव गांव में एक महिला को गोली लगने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो सीमा देवी का शव बरामदे में पड़ा मिला. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. एफएसएल टीम से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कराए गए हैं. पोस्टमार्टम कराया जा रहा. 

उधर पुलिस फरार आरोपित की तलाश में जुटी है. जमीन विवाद, पूर्व की धमकियों और हत्या के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें- वैशाली हादसा: पीड़ितों से मिलेंगे पहुंचे चिराग पासवान, बोले- 'जो भी दोषी...'

Published at : 14 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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