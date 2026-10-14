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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में डेंगू का बढ़ा प्रकोप, 13 दिनों मे 74 मरीज पॉजिटिव

पटना में डेंगू का बढ़ा प्रकोप, 13 दिनों मे 74 मरीज पॉजिटिव

पटना सिविल सर्जन डॉ योगेंद्र मंडल ने बताया कि पिछले वर्ष 2025 की अपेक्षा इस वर्ष 2026 में मरीजों की संख्या अभी तक कम दिख रही है. हालांकि इस महीने मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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बिहार से मॉनसून की विदाई हो गई है. अब बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. वहीं इस बीच पटना में डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस महीने 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 74 पॉजिटिव मरीज सामने आये हैं, जबकि इस महीने सबसे अधिक कल 13 अक्टूबर मंगलवार 13 डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए है. सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना सिटी इलाके में  मिल रही है. वहीं सितंबर महीने में 130 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे तो अगस्त में 97 मरीजों की संख्या थी.

पटना सिविल सर्जन डॉ योगेंद्र मंडल ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि पिछले वर्ष 2025 की अपेक्षा इस वर्ष 2026 में मरीजों की संख्या अभी तक कम दिख रही है. हालांकि महीने मरीजों की संख्या बढ़ रही है. लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीने में संख्या बढ़ती है, इसके लिए हम पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं. 

पिछले साल आए थे 1784 केस

साल 2025 में कुल मरीजों की संख्या 1784 थी जबकि इस वर्ष  जनवरी से लेकर अब तक कुल मरीजों की संख्या 411 हुई है. इस वर्ष दीघा में एक मरीज की डेंगू से मौत की बात आई थी, लेकिन सिविल सर्जन ने बताया कि वह मौत सस्पेक्ट है, मरीज झारखंड के थे और यहां अपने रिलेटिव में आए थे इसलिए हम लोग आंकड़ों में नहीं उसे दर्ज किए हैं.

सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम

तुम्हें बताया कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में मरीज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. जो आंकड़े हैं उनमें सबसे अधिक सरकारी अस्पतालों में 250 मरिज अब तक आए हैं. इसमें सबसे ज्यादा NMCH में 113 पॉजिटिव के मरीज पटना पाए गए हैं जो पटना सिटी इलाके के ज्यादा है.  जबकि एम्स और पीएमसीएच में 26-26 मरीज पाए गए हैं. पटना नगर के अन्य PHC में 62 मरीज पाए गए हैं.तो आईजीआईएमएस में तीन मरीज पाया गया है. प्राइवेट हॉस्पिटलों में कुल 109 मैरिज अब तक पाए गए हैं.

युवा वर्ग सबसे ज्यादा चपेट में

उन्होंने बताया कि इस वर्ष डेंगू की बीमारी सबसे ज्यादा युवा वर्ग को प्रभावित की है. सबसे ज्यादा 21 से 30 वर्ष वाले 97 मरीज मिले हैं, तो 11 से 20 वर्ष वाले को वाले मरीजों की संख्या 90 है. 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में 42 डेंगू के मरीज पाए गए हैं. तो 31 से 40 उम्र वाले 68 मरीजों की संख्या पाई गई है. 41 से 50 वर्ष में 38 जबकि 51से 60 वर्ष में 39 और 61 से ऊपर बुजुर्ग 37 मरीजों की संख्या मिली है.

डेंगू के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा

सिविल सर्जन डॉ योगेंद्र मंडल ने बताया कि डेंगू का मच्छर ज्यादातर साफ पानी में पनपता है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी स्वास्थ विभाग की ओर से चलाया जा रहा है. गमले में या ऐसे बर्तन जो ऐसे ही रखे हुए हैं  उसमें पानी जमा नहीं होने दे. स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की ओर से डेंगू के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहे हैं. NMCH में डेंगू के 20 बेड रखे गए हैं जब जबकि 5 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है. उतना ही पीएमसी में भी रखा गया है. लेकिन ज्यादातर वैसे मरीज जा रहे हैं जो दिखा कर चले जाते हैं.

ये भी पढ़ें: राघोपुर हादसे के बाद पप्पू यादव का दावा, 'अब तक बाढ़ में 300 लोगों की मौत हुई, लेकिन...'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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