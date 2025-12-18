मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है. इस मामले में पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी की ओर से कथित धमकी दिए जाने के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.

जानकारी के अनुसार, डॉन द्वारा जारी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री से मुस्लिम महिला से माफी मांगने की बात कही गई है.

हिजाब विवाद के बाद पाकिस्तान से मिली धमकी

दरअसल, यह पूरा विवाद पटना में आयोजित आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान शुरू हुआ था. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने या खींचने की घटना सामने आई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

महिला से नीतीश कुमार मांगे माफी- डॉन शहजाद भट्टी

सीएम नीतीश कुमार का हिजाब विवाद अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है. वहां के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम महिला से माफी मांगने के लिए कहा है. कहा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी समय है कि वह उस बच्ची से माफी मांग ले. अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी.

पटना के आईजी मामले की कर रहे जांच

इस गंभीर मामले पर बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा पटना के आईजी को सौंप दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धमकी से जुड़े सभी सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और संदेशों की गहन जांच की जा रही है. वीडियो की सत्यता, उसके स्रोत और इसके पीछे की मंशा की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

