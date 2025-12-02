अरवल में डीएसपी कृति कमल और अन्य पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. अरवल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने बहुचर्चित पुलिस बर्बरता मामले में आरोपित डीएसपी कृति कमल, करपी थानाध्यक्ष उमेश राम और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उठाया गया है ताकि आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके.

दरअसल, पहले भी अदालत ने डीएसपी कृति कमल और अन्य पुलिसकर्मियों को गैर-जमानती धाराओं के तहत समन और जमानती वारंट जारी किया था. इसके बावजूद आरोपियों ने न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी. इस पर अदालत ने अगला कानूनी कदम उठाते हुए अजमानतीय वारंट जारी किया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह मामला अरवल के करपी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. परिवादनी प्रदेश राजद सचिव रामाशीष सिंह रंजन और अरवल जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अभिषेक रंजन की बहू तनीषा सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल, करपी थानाध्यक्ष उमेश राम, राघव कुमार झा, प्रीति कुमारी, रोहित कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया था.

आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें महिला के साथ अभद्रता, उसकी लज्जा भंग करना, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल हैं.

आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा और आयुष रंजन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 74, 115(2), 126(2), 351(2), 332, 333, 352, 331(3-6), 330 एवं 190 के तहत कार्रवाई हो रही है. इन धाराओं में 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है. तनीषा सिंह ने इस मामले में परिवाद पत्र 336/2024 दायर कर न्यायालय का दरवाजा लगातार खटखटाया था.

एसपी ने संबंधित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

अरवल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अदालत से डीएसपी कृति कमल और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (एनबीडब्ल्यू) निर्गत हुआ है. फिलहाल संबंधित अधिकारी छुट्टी पर हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. एसपी ने कहा कि विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों के अनुसार, डीएसपी कृति कमल अभी फरार हैं. 25 नवंबर को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. यह मामला अरवल में पुलिसकर्मी और नागरिक के बीच विवादित घटनाओं की गूंज को और बढ़ा रहा है. अदालत की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें हैं.

