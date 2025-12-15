CM नीतीश कुमार का वीडियो वायरल, महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की, RJD ने साधा निशाना

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो फिर वायरल हो गया है. वीडियो उस वक्त का है जब पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा किया जा रहा था. इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जो सवालों के घेरे में आ गया. इस वीडियो को RJD की तरफ से शेयर किया गया है. इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने मुख्यमंत्री की मानसिकता पर सवाल उठाया गया है.

नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?- आरजेडी

RJD ने सीएण नीतीश कुमार का विवादित वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की. आरजेडी ने कहा, "यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?"

ये घटियापन माफी के लायक नहीं- कांग्रेस

कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, "ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इनकी बेशर्मी देखिए- एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया. बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है. सोचिए- राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए. ये घटियापन माफी के लायक नहीं है."

तुरंत इस्तीफा देना चाहिए- बिहार कांग्रेस

बिहार कांग्रेस ने कहा, "ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब खींच लेना — यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. जब राज्य का मुखिया सरेआम ऐसी हरकत करे, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या भरोसा? इस घटिया कृत्य के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए."