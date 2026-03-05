नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कौन बन सकता है बिहार का CM? रेस में BJP के इन 6 नेताओं के नाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कौन बन सकता है बिहार का CM? रेस में BJP के इन 6 नेताओं के नाम

Next Bihar CM: नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं. इस बीच बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. दावा है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री हो सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Mar 2026 10:30 AM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें आने के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक़ नीतिश कुमार गुरुवार (5 मार्च) को राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं. इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे. हालांकि पार्टी की ओर से इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.  अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा.

नीतीश कुमार के बेटे बन सकते हैं डिप्टी सीएम

नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. दावा है कि उनके बाद भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. जबकि जेडीयू से दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. इनमें से एक नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा है. दूसरा नाम कौन होगा, इस पर चर्चा की जा रही है. 

मुख्यमंत्री के रेस में ये नाम सबसे आगे

सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जातीय समीकरण का ख्याल रखा जायेगा. इस दौड़ में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है, जो कोइरी (कुशवाहा) जाति से आते हैं. उनके अलावा विजय सिन्हा (भूमिहार), मंगल पांडे (ब्राह्मण) जो बंगाल के प्रभारी भी हैं उनका नाम भी आगे चल रहा है. इससे पार्टी को बंगाल में लाभ मिल सकता है.

बिहार में जिन मुख्यमंत्री पद के लिए जिन दूसरे नामों की चर्चा की जा रही है उनमें ओबीसी चेहरा में नित्यानंद राय का भी है जो यादव जाति से हैं. इनके अलावा विधायक संजीव चौरसिया (ओबीसी) और बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के नाम की भी चर्चा हो रही है. 

सूत्रों के मुताबिक़ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है. नीतीश कुमार आज 6 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि पर अपना नामांकन भरकर चुनाव संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे. उनके अलावा बिहार से अन्य प्रत्याशी रामनाथ ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे. 

Published at : 05 Mar 2026 10:30 AM (IST)
Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
