Bihar News: 'बिहार में कोई बड़ी घटना...', नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफे की अटकलों पर बोले JDU कार्यकर्ता
Bihar News In Hindi: नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने की खबरों से बिहार में हलचल है. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आगामी राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की खबरों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. इन खबरों के सामने आते ही पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू युवा पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और देर रात तक नारेबाजी करते रहे.
जेडीयू पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि होली के त्योहार पर यह खबर आने से पूरा उत्सव खराब हो गया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटकलें तेज हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाया जा सकता है और पूरे राज्य को इस बात की चिंता है क्योंकि यह मुद्दा बिहार के भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को हटाया जाता है तो बिहार गर्त में चला जाएगा.
षड्यंत्र करने वाले सुधर जाएं, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जो भी शक्तियां नीतीश कुमार को हटाने के पीछे लगी हैं वे सुधर जाएं नहीं तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो बिहार में बिहार में कोई बड़ी घटना घट सकती है. कार्यकर्ता ने ये भी कहा कि अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी. सड़कों पर लोग और खासकर महिलाएं उतरेंगी और अपने मुख्यमंत्री के लिए आंदोलन करेंगी. कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे यहां विनती करने आए हैं ताकि षड्यंत्रकारी शक्तियों को संदेश दे सकें.
निशांत कुमार के सवाल पर बोले - अभी केवल नीतीश की बात
निशांत कुमार के नाम पर पूछे गए सवाल के जवाब में कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि अभी सवाल नीतीश कुमार का है और वे केवल उनके लिए यहां आए हैं. मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर सभी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद और प्रशासन बाबू जिंदाबाद के नारे लगाए.
16 मार्च को बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव
आपको बता दें कि 16 मार्च को बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और नतीजे 20 मार्च को आएंगे. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बांकेपुर विधानसभा से विधायक नितिन नवीन का नाम भी BJP के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में बताया जा रहा है. इसका अर्थ यह है कि वे भी राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं. इन सब घटनाक्रमों के बीच बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं.
