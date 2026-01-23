जब बेटे को देखकर CM नीतीश ने पूछा- 'तुम कब आ गए', निशांत की 'राजनीतिक पारी' पर मुस्कुराए

बिहार की सक्रिय राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है. दरअसल शुक्रवार (23 जनवरी) को पटना में जेडीयू की ओर से आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, हालांकि उससे पहले उनके बेटे निशांत कुमार वहां पर पहले से मौजूद थे. साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां पर पहले से पहुंचे हुए थे. कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने इशारा किया कि निशांत को अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए.

ललन सिंह की बात पर मुस्कुराते रहे CM और बेटे निशांत

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीतीश से कहा, ''बोल दीजिए कि मानेंगे.'' इसका मतलब था कि बोल दीजिए कि निशांत को राजनीति में आने देंगे. मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में ललन सिंह ने सीएम नीतीश से ये बात कही. हालांकि, सीएम और उनके बेटे निशांत ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे. सरस्वती पूजा कार्यक्रम में निशांत कुमार की मौजूदगी ने सियासी चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी.

आज पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए॰के॰ सिन्हा के आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में भाग लिया। साथ ही 10, स्ट्रैंड रोड पर आयोजित सरस्वती पूजा समारोह में भी भाग लिया। वहां मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की तथा राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना… pic.twitter.com/lrcQXMQteY — Nitish Kumar (@NitishKumar) January 23, 2026

पटना में जेडीयू IT सेल दफ्तर पहुंचे थे नीतीश कुमार

यह घटनाक्रम तब हुआ है जब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं. हालांकि अंतिम निर्णय नीतीश को इस पर लेना है. दरअसल सरस्वती पूजा के दौरान आज पटना में नीतीश जदयू IT सेल कार्यालय पहुंचे थे. वहां पर केंद्रीय मंत्री जदयू सांसद ललन सिंह और नीतीश के बेटे निशांत पहले से मौजूद थे. निशांत को वहां देख मुख्यमंत्री ने पूछा-तुम कब आ गए. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आधा घंटा हो गया है.

नीतीश कुमार और निशांत ने मां सरस्वती की पूजा की

सरस्वती पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (23 जनवरी) को दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. उनके बेटे निशांत कुमार ने भी मां सरस्वती की अराधना की. जेडीयू आईटी सेल के सदस्यों से निशांत ने काफी घुलमिल कर बातचीत की.