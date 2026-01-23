बिहार कांग्रेस के 6 विधायक छोड़ेंगे पार्टी का साथ? दिल्ली में बैठक के बाद तस्वीर साफ

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था. मात्र छह विधायक ही जीतकर आए थे. नतीजों के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई कि यह छह विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. यानी कांग्रेस में टूट हो सकती है. ऐसे तमाम दावों के बीच शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक हुई.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ संगठन की स्थिति और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की. इस बीच पार्टी ने इन अटकलों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है कि बिहार में पार्टी के सभी छह विधायक जनता दल (यू) में शामिल हो सकते हैं.

हमारे सभी विधायक पार्टी के साथ: केसी वेणुगोपाल

मल्लिकार्जुन खरगे के आवास '10 राजाजी मार्ग' पर हुई बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम, सभी छह विधायक और कई अन्य नेता शामिल हुए. बैठक के बाद वेणुगोपाल ने कहा, "हमारे सभी विधायक पार्टी के साथ हैं. सभी ने बैठक में हिस्सा लिया. ये (उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें) बकवास हैं. ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो पूरी तरह आधारहीन हैं."

बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक: अखिलेश सिंह

बता दें कि पिछले साल (2025) नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र छह सीट पर सिमट गई थी तो वहीं एनडीए को 202 सीटें मिली थीं. शुक्रवार को हुई बैठक की तस्वीर को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया. उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के अन्य नेताओं के साथ संगठनात्मक मजबूती और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की."

वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपने एक्स से लिखा है, "कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी एवं नेता विपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के साथ बिहार कांग्रेस परिवार की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का अवसर मिला. इस बैठक में कांग्रेस महासचिव (संगठन) श्री केसी वेणुगोपाल जी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही."

