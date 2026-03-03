बिहार में पांच सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है. पांच मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है. इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर किसे मौका मिलेगा? क्या इन सीटों पर मौजूदा सांसदों को फिर से भेजा जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं. इन पांच सीटों में से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट हैं. कुशवाहा ने बीते सोमवार (02 मार्च, 2026) को दिल्ली में जाकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. मुलाकात में राज्यसभा सीट पर चर्चा हुई. इसके साथ-साथ बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी वार्ता हुई. सूत्रों की मानें तो उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है. उन्हें राज्यसभा के लिए एनडीए में एक सीट मिल सकती है.

बीजेपी के साथ पार्टी के विलय की भी चर्चा

बता दें कि जो पांच सीटें इस बार बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही हैं उनमें से चार पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत तय है. पांचवें पर लड़ाई है. कुशवाहा बीजेपी के कोटे से ही राज्यसभा गए हैं. एक तरफ जहां फिर से बीजेपी उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीजेपी में विलय की भी चर्चा तेज है. अब देखना होगा कि मर्जर पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है. फिलहाल इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के जादुई आंकड़े की जरूरत है. बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों की संख्या चार है. ऐसे में उन्हें राज्यसभा जाना है तो दूसरी पार्टी पर ही निर्भर रहना होगा. देखने वाली बात होगी कि पांच तारीख को कुशवाहा नामाकंन करते हैं या नहीं.

