Live: सीएम के पद से इस्तीफा कब देंगे नीतीश कुमार? करीबी नेता ने कर दिया बड़ा दावा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं. 16 मार्च को वह उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उनके बाद अब बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसकी चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है.

बीते दिनों अपनी यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई मौकों पर उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के नाम के संकेत दिए. हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार के बारे में 'जन सुराज' के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनावों से पहले से ही उनकी सेहत ठीक नहीं रही है, इसीलिए उन्हें हटाया जा रहा है. लेकिन बिहार की जनता के साथ धोखा किसने किया? उनकी पार्टी और BJP ने.अब बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियाँ कौन देगा?CM के चेहरे के बारे में वे कहते हैं, "आज मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, जिसे PM मोदी और अमित शाह चाहेंगे.

इसके अलावा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, 'अगर आज अंतिम तिथि है तो विचार करेंगे. जब राज्यसभा में निर्वाचित हो गए हैं, कुछ न कुछ निर्णय लेंगे.'

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