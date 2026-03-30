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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNitish Kumar Resignation Live: सीएम के पद से इस्तीफा कब देंगे नीतीश कुमार? करीबी नेता ने कर दिया बड़ा दावा

Nitish Kumar Resignation Live: सीएम के पद से इस्तीफा कब देंगे नीतीश कुमार? करीबी नेता ने कर दिया बड़ा दावा

Bihar New CM Live: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. अब बिहार में नए CM की चर्चा जोर पकड़ चुकी है. यहां पढ़ें बिहार की सियासी गतिविधियों के लाइव अपडेट्स

By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 30 Mar 2026 11:39 AM (IST)

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Nitish Kumar Resignation Live Updates
Source : ANI

Background

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं. 16 मार्च को वह उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उनके बाद अब बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसकी चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है. 

बीते दिनों अपनी यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई मौकों पर उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के नाम के संकेत दिए. हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार के बारे में 'जन सुराज' के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनावों से पहले से ही उनकी सेहत ठीक नहीं रही है, इसीलिए उन्हें हटाया जा रहा है. लेकिन बिहार की जनता के साथ धोखा किसने किया? उनकी पार्टी और BJP ने.अब बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियाँ कौन देगा?CM के चेहरे के बारे में वे कहते हैं, "आज मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, जिसे PM मोदी और अमित शाह चाहेंगे. 

इसके अलावा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, 'अगर आज अंतिम तिथि है तो विचार करेंगे. जब राज्यसभा में निर्वाचित हो गए हैं, कुछ न कुछ निर्णय लेंगे.'

(Bihar New CM Live Updates)

 

11:39 AM (IST)  •  30 Mar 2026

Nitish Kumar Resignation Live: सीएम 6 महीने रहा जा सकता है- बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार बोले - BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनका इस्तीफा मुझे सौंपा.  CM नीतीश ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है. उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है. दोनों की कमी सदन में खलेगी.  संविधान में प्रावधान है कि बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए भी सीएम 6 महीने रहा जा सकता है

11:29 AM (IST)  •  30 Mar 2026

संजय गांधी ने MLC पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा- भावुक पल नहीं था

JDU MLC संजय गांधी ने MLC पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा, "भावुक पल नहीं था, मुख्यमंत्री बहुत सहज महसूस कर रहे थे. वे नियमों का पालन करते हैं. लगभग 20 साल से हम साथ में MLC रहे हैं."

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