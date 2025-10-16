CM नीतीश कुमार बोले, 'पहले हिंदू-मुस्लिम के झगड़े होते थे', PM मोदी का जिक्र कर क्या कहा?

समस्तीपुर के सरायरंजन में नीतीश कुमार ने चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पहले बहुत बुरा हाल था. शाम के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता था. उनके समय में हिंदू-मुस्लिम झगड़े होते थे. बहुत कम बच्चे पढ़ते थे. पढ़ाई कम होती थी. बिहार के विकास का काम लगातार हो रहा है. अब डर और भय का वातावरण नहीं है.

अब झगड़ा नहीं होता- सीएम नीतीश

सीएम नीतीश ने कहा कि जब हमें मौका मिला था तब कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई. अब झगड़ा नहीं होता है. 2016 में हमने देखा कि जो हिंदू के मंदिर थे, वहां भी गड़बड़ होती थी. 2016 में घेराबंदी की गई, अब कोई गड़बड़ी नहीं होती है. हमने बड़ी संख्या में स्कूल खोले. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना शुरू की.

मखाना बोर्ड समेत कई घोषणाएं की गईं- सीएम

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने आगे कहा कि हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया है. 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड समेत कई घोषणाएं की गईं.

पीएम बहुत ज्यादा बिहार आते हैं- सीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पीएम बहुत ज्यादा बिहार आते हैं. जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं को देखते हैं. 2024 में सरकार बनने के बाद उन्होंने बिहार को सौगात दी. सीएम नीतीश जिस मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके पीछे पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी.

बिहार में सरकारी शिक्षकों की बहाली की- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिहार में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों की बहाली की. बीपीएससी के जरिए दो लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की.

बिजली बहुत कम जगह थी- सीएम

उन्होंने कहा कि हम 5 नवंबर 2005 में सरकार में आए. तब से हमने बिहार के लिए बहुत काम किया. पहले स्थिति बहुत खराब थी. पहले इलाज का इंतजाम नहीं था. सड़कें बहुत कम थीं, जो थीं भी उनका बहुत बुरा हाल था. बिजली भी बहुत कम जगह थी. हम लोगों की जब सरकार आई तो सभी वर्गों के लिए काम किया.