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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस करेगी प्रशांत किशोर के साथ अलायंस? जनसुराज चीफ ने दिए ये संकेत

कांग्रेस करेगी प्रशांत किशोर के साथ अलायंस? जनसुराज चीफ ने दिए ये संकेत

Bankipur By-Election Result 2026: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में NDA की सरकार है. वो सरकार अच्छे से काम करे. उन्होंने जो वादे किए हैं उसे वह पूरा करे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 04:09 PM (IST)
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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है. इस बीच प्रशांत किशोर ने पार्टी के किसी अन्य दल के साथ अलायंस को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी बात रखी है. कांग्रेस से तालमेल के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, वो अपना रास्ता और दिशा खुद तय कर सकती है. मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है.

क्या चिराग पासवान के साथ जाएंगे पीके?

जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान की पार्टी या कोई दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल की कोई संभावना है क्या? इस पर उन्होंने कहा, ''अभी कोई चुनाव नहीं है. बिहार में NDA की सरकार है. वो सरकार अच्छे से काम करे. उन्होंने जो वादे किए हैं उसे वह पूरा करे. बिहार में फैक्ट्री लगे, बेरोजगारी कम हो और बिहार से पलायन बंद हो. यह सीधा मुद्दा है. 

हर समय अलायंस या राजनीति की बात न हो- प्रशांत किशोर

उन्होंने आगे कहा, ''हर समय अलायंस की बात न हो. 24 घंटे राजनीति ही नहीं होनी चाहिए. अभी तो पिछले साल नवंबर में सरकार बनी है. पांच साल काम करके दिखाएं. जिसको जो भूमिका जनता ने दी है, वह काम वो करे. एनडीए में बीजेपी, जदयू को लोगों ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है, वो काम उन्हें करना चाहिए. तेजस्वी यादव जी को विपक्ष की भूमिका दी गई है तो वो विपक्ष की भूमिका में रहें. हमलोगों को कहा कि आप सड़क पर जनता के बीच रहिए, हमलोग वही काम कर रहे हैं. तीनों की भूमिका जनता देखेगी, जब 2029 में चुनाव आएगा तो जनता निर्णय लेगी.'' 

बांकीपुर को लेकर ब्लूप्रिंट के सवाल पर क्या बोले पीके?

बांकीपुर को लेकर कोई ब्लूप्रिंट तैयार किए जाने के सवाल पर पीके ने स्पष्ट करते हुए कहा, ''हमने ये कहा है कि सिर्फ़ एक विधायक के होने से बांकीपुर, बेंगलुरु नहीं बन सकता, लेकिन आने वाले समय में बांकीपुर को भी देश के दूसरे शहरों के बराबर बनाया जा सकता है. इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और अगले डेढ़ साल में जारी किया जाएगा."

क्या जेन जी ने ज्यादा किया बांकीपुर उपचुनाव में वोट?

प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि क्या इस बार जो चुनाव हुए उसमें जेन जी ने वोट किया? इस पर जन सुराज के संस्थापक ने कहा, ''जेन जी ने किया या बुजुर्गों ने किया, इसका हमारे पास कोई आकलन नहीं है. वोटिंग परसेंटेज को देखकर ये नहीं लगता है कि युवाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है. उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का, परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर असर होगा. लेकिन वोट में खास तौर से जेन जी के लड़के ज्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा है.

बता दें कि बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की. गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी. ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव की जीत को नवगठित पार्टी के लिए अहम उपलब्धि माना जा रहा है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 04 Aug 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Congress BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result 2026
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