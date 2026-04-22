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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार की JDU ने नई टीम का किया ऐलान, लिस्ट में निशांत कुमार का नाम है या नहीं?

नीतीश कुमार की JDU ने नई टीम का किया ऐलान, लिस्ट में निशांत कुमार का नाम है या नहीं?

Bihar Politics: बिहार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2028 तक JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है.

By : शशांक कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 05:14 PM (IST)
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नीतीश कुमार की नयी टीम की घोषणा की गई है. जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है. हालांकि इसमें नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम नहीं है. इससे स्पष्ट है कि निशांत कुमार संगठन में फिलहाल कोई पद नहीं लेंगे. वह सरकार में भी शामिल नहीं हुए हैं. पूर्व CM नीतीश कुमार 2028 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव फिर से बनाए गये हैं. 

  • रमेश सिंह कुशवाहा को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है
  • राजीव रंजन प्रसाद राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने रहेंगे 
  • जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा गया है
  • संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्तियां की गई हैं
  • इसमें अनुभव और युवा नेतृत्व का संतुलन देखने को मिल रहा है
  • कई पुराने चेहरों के साथ-साथ नए नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है
  • नेशनल टीम में 24 नेताओं को रखा गया है

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12 नेताओं को बनाया गया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव

12 नेताओं को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. इसमें मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रमेश सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कहकशां परवीन, कपिल हरिशचंद्र पाटिल, राज सिंह मान, सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर, हर्षवर्धन सिंह, मौलाना गुलाम रसूल और बलियावी का नाम शामिल है. रविंद्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रूही तागुंग और निवेदिता कुमारी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है.

जेडीयू विधायक दल के नेता बने श्रवण कुमार

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी है. बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद नई सरकार में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है. बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार अब संगठन के विस्तार और मजबूती पर भी फोकस कर रहे हैं.

'भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली', बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार को घेरा

Published at : 22 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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