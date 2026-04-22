हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली', बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार को घेरा

'भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली', बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार को घेरा

Bihar News: तेजस्वी यादव ने कहा कि बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन, स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के भुगतान, छात्रों को छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन के भी एनडीए सरकार के पास धनराशि नहीं है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार के पास धनराशि नहीं बची क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली है.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में व्याप्त वित्तीय संकट से जूझ रही अनैतिक सरकार ने हालिया दिनों में दूसरी बार निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण संबंधित पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए भ्रष्ट रिटायर्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड उच्च अधिकारियों और एजेंसियों से डरी भूंजा गैंग ने अचेत निष्क्रिय मुख्यमंत्री से मिलकर खटारा सरकार से चुनाव के आखिरी 30 दिनों में 41,000 करोड़ रुपये बंटवा दिया.

भ्रष्टाचार के चलते खाली हुआ खजाना

उन्होंने कहा कि, अब महीनों से बुजुर्गों को दी जाने वाली सामाजिक पेंशन, स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड के भुगतान, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए और कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन देने के भी एनडीए सरकार के पास धनराशि नहीं बची है. क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली है.

बिहार में बड़े खेल की तैयारी! देर रात तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात

'NDA सरकार ने बिहार पर डाला 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज'

उन्होंने कहा कि, तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से बनी जुगाडू सरकार अब ब्याज पर उधार लेकर यानि कर्ज के सहारे चल रही है. यह भ्रष्ट सरकार 100 करोड़ से अधिक रुपये प्रतिदिन केवल ब्याज का भुगतान करने में खर्च कर रही हैं. हालात ये हैं कि NDA सरकार ने बिहार पर लगभग 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज का बोझ लाद दिया है.

'बिहार में नहीं चल रही कोई भी योजना'

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार का खजाना इतना खाली हो चुका है कि समूचा प्रदेश पूरी तरह से ठप पड़ा है, विकास की कोई भी योजना नहीं चल रही है. जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐसी निकम्मी सरकार बिहार को चला रही है, जिसके पास न तो विजन है और न ही रोडमैप. 

तेजस्वी ने मांगा 92 हजार 132 करोड़ रुपये का हिसाब

उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी NDA सरकार बिहार के खजाने से पैसे तो निकाल लेती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि 92 हजार 132 करोड़ रुपये कहां खर्च किये?  कैग की रिपोर्ट बताती है कि डबल इंजन की सरकार 90 हजार करोड़ के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई. 

मतलब खर्च तो हुए, लेकिन NDA नेताओं और अधिकारियों की जेब भरने में या NDA सिंडिकेट में बंदरबांट करने में किस मद में ये धनराशि लूटी गई सरकार को पता ही नहीं है. NDA सरकार में भ्रष्टाचार इतना विराट हो गया कि भ्रष्टचारी ही सम्राट हो गया.

नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'

Published at : 22 Apr 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Patna News Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली', बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार को घेरा
'भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली', बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने NDA सरकार को घेरा
बिहार
'यौन शोषण के दोषियों को 48 घंटे में हो फांसी...', गाना गुनगुनाते हुए पप्पू यादव की मांग
'यौन शोषण के दोषियों को 48 घंटे में हो फांसी...', गाना गुनगुनाते हुए पप्पू यादव की मांग
बिहार
'पागल हो गया है...अपनी पत्नी से पूछे', पप्पू यादव के महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले अनंत सिंह
'पागल हो गया है...अपनी पत्नी से पूछे', पप्पू यादव के महिलाओं पर विवादित बयान पर बोले अनंत सिंह
बिहार
बिहार में जनसुराज और JJD का होगा गठबंधन! PK और तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद चर्चा तेज
बिहार में जनसुराज और JJD का होगा गठबंधन! PK और तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद चर्चा तेज
Advertisement

वीडियोज

US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Hyundai Creta 1.5 IVT automatic long term Review: Best variant to buy? #hyundai #creta #autolive
Delhi to Dehradun Expressway | Real Time Test ! #delhidehradunexpressway #autolive
Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दे दिया मिशन-27 का ये काम
यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दे दिया मिशन-27 का ये काम
इंडिया
West Bengal Elections ED Raid: बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया 16 लाख महीने वाला पेंटहाउस
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया पेंटहाउस
विश्व
Explained: सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा रिफंड?
सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा पैसा?
ऑटो
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget