नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार के 213 प्रखंडों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज, जुलाई से होगी पढ़ाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (04 फरवरी, 2026) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सात निश्चय-3 के चौथे निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य' के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो. सीएम ने कहा कि अभी भी राज्य के सभी 534 प्रखंडों में से 213 प्रखंडों में कोई भी अंगीभूत या संबद्ध डिग्री कॉलेज नहीं है. इस क्रम में हम लोगों ने प्रथम चरण में ऐसे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने तथा जुलाई 2026 तक पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा एक्स पर की है. अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, "राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके तहत कुल 55 शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है. इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है. इन संस्थानों के पुराने अनुभवी शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से विमर्श एवं उनका सुझाव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है."

सात निश्चय-3 के चौथे निश्चय ‘उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य‘ के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो। अभी भी राज्य के सभी 534 प्रखण्डों में से 213 प्रखण्डों में कोई भी अंगीभूत… — Nitish Kumar (@NitishKumar) February 4, 2026

'लड़कियों को मिलेगा काफी सुविधा'

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना से उच्च शिक्षा ग्रहण में लड़कियों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किए जाने से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा पाने में सहूलियत मिलेगी तथा इन संस्थानों का गौरव भी पुनर्स्थापित होगा. इससे राज्य के चहुंमुखी विकास में काफी सहयोग मिलेगा."

बता दें कि बीते मंगलवार को ही बिहार का बजट पेश हुआ है जो तीन लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बजट सरकार द्वारा लागू किए गए सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा. अब इसी सात निश्चय-3 के चौथे निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य' के तहत मुख्यमंत्री ने आज (बुधवार) बड़ा ऐलान किया है.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: बजट को लेकर RJD का केंद्र पर हमला, कोठारी आयोग का किया जिक्र, 'मोदी सरकार ने…'