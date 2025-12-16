नितिन नबीन ने बिहार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा, BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद फैसला

बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन (Nitin Nabin) ने बिहार के मंत्री पद से मंगलवार (16 दिसंबर) को इस्तीफा दे दिया. वो बिहार में पथ निर्माण और नगर विकास का विभाग संभाल रहे थे. सोमवार (15 दिसंबर) को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया था.

अमित शाह से की मुलाकात

पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नबीन ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. आपका मार्गदर्शन संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहा है."

पांच बार के विधायक हैं नितिन नबीन

पांच बार विधायक रहे नितिन नबीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नबीन

कायस्थ समुदाय से संबंध रखने वाले नबीन के मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी बनने की संभावना है और पार्टी नेताओं के अनुसार, वह इस पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा नेताओं में से एक हैं.

पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नबीन ने सोमवार को अपने एक्स पोस्ट में कहा, "आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिली जिम्मेदारी उस वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने का अवसर है, जिसकी नींव हमारे संस्थापक सदस्यों ने त्याग, तपस्या और सिद्धांतों पर रखी."

इसके आगे उन्होंने कहा, "मां भारती के महान सपूत, पथप्रदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करते हुए उनके विचारों, संघर्ष और राष्ट्रसेवा के संकल्प को स्मरण करता हूँ. उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर संगठन, सेवा और समर्पण के पथ पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण के दायित्व को और अधिक निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प है."