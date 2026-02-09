'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
Nitin Nabin Patna Visit: राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहली बार पटना आगमन हुआ है. उन्होंने कहा कि जो भरोसा मुझ पर पीएम मोदी और पार्टी ने जताया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा.
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार (09 फरवरी, 2026) को नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे. इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया. बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मैं किन शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करूं यह समझ नहीं आ रहा है."
नितिन नवीन ने कहा कि 2006 में पिता के निधन के बाद राजनीति में आया. 20 साल होने को है. जो भरोसा मुझ पर पीएम मोदी और पार्टी ने जताया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा. इस दौरान नितिन नवीन ने आरजेडी पर हमला किया. कहा कि जंगलराज काल में काम करना कितना मुश्किल था. कार्यकर्ता घर-घर चुपचाप पर्ची पहुंचाते थे. हम लोग उस जंगलराज से निकाल कर बिहार को यहां तक लाए हैं.
'जिम्मेदारी और बढ़ गई है…'
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में संगठन कितना काम कर रहा है और कितना मजबूत हो रहा है इसकी जिम्मेदारी नितिन नवीन की बढ़ गई है. अब सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है. इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा, "मैं अपने माता-पिता के संस्कार से यहां तक पहुंचा हूं. मैं उन्हें नमन करता हूं."
किसने क्या कहा?
सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री: "हमें गर्व है कि नितिन नवीन उस पद पर हैं जहां कभी हमारे महान नेता हुआ करते थे. मुझे लगता है कि विधानसभा चुनावों में 202 सीटें जीतने से हमें इसका फल मिला है. हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा ताकि बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर मजबूत हों. हमारा अगला लक्ष्य है कि बंगाल, तेलंगाना और केरल में भी बीजेपी की सरकार बने."
विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री: "बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, यहां सदस्यता से अधिक संबंध महत्वपूर्ण है. बिहार में दोहरी इंजन सरकार ने दिखाया है कि राज्य ने कितनी प्रगति की है. हम बिहार के नागरिक होने के नाते गर्व महसूस करते हैं कि नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है."
संजय सरावगी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष: नितिन नवीन का स्वागत करना हमारे लिए गर्व का दिन है, जो हमारी धरती के सपूत हैं. बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कोई भी साधारण कार्यकर्ता शीर्ष पद तक पहुंचता है."
