सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया बड़ा बयान, 'उम्मीद करते हैं...'

बिहार में एनडीए की नई सरकार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर विरोधी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है. हम उम्मीद करते हैं कि गुंडाराज का समापन होगा और बिना किसी डर-भय के आम जन जीवन चलेगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी के दबाव में जेडीयू है? इस पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, ''जेडीयू को बीजेपी के दबाव तो रहना ही पड़ेगा. बीजेपी बड़ी पार्टी है. केंद्र में उनकी सरकार है तो जेडीयू को बीजेपी के दबाव में रहना ही पड़ेगा.''

बिहार में योगी मॉडल की बात पर क्या बोले कांग्रेस सांसद?

बिहार में योगी मॉडल की बात हो रही है, इस पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "योगी मॉडल बिहार में कहां चलेगा? बिहार दूसरा स्टेट है, कल्चर दूसरा है." बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार (22 नवंबर) को कहा था कि प्रदेश में एनडीए सरकार का ध्यान ‘सुशासन’ पर ही फोकस रहेगा. उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा.

बिहार अपराधियों के लिए नहीं- सम्राट चौधरी

प्रदेश बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ''सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार को ‘जंगलराज’ से सुशासन की ओर परिवर्तित किया. NDA सरकार सुशासन बनाए रखने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेगी और अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा. जब उनसे पूछा गया था कि क्या बिहार पुलिस ‘यूपी मॉडल’ लागू करेगा? इस पर चौधरी ने कहा, ''राज्य में सुशासन पहले से ही है और यह जारी रहेगा. बिहार अपराधियों के लिए नहीं है.''

बता दें कि इससे पहले करीब 20 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास ही रखा था लेकिन इस बार नई सरकार में ये विभाग बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है.