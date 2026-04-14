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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनिशांत कुमार सरकार में शामिल नहीं हुए तो कौन बनेगा डिप्टी CM? रेस में ये नाम

निशांत कुमार सरकार में शामिल नहीं हुए तो कौन बनेगा डिप्टी CM? रेस में ये नाम

Bihar Politics: सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार अभी संगठन का काम ही देखना चाहते हैं. ऐसे में बिहार में नई सरकार में जेडीयू से दो मंत्री शपथ ले सकते हैं जो उपमुख्यमंत्री भी बनेंगे.

By : शशांक कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 04:03 PM (IST)
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बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक निशांत सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं. वो सरकार शामिल होने के लिए राजी नहीं. अभी भी मनाने की कोशिशें जारी हैं. हालांकि उम्मीद अब न के बराबर है. वो संगठन का काम देखना चाहते हैं. आगे चलकर किसी सदन का सदस्य बनेंगे. तब सरकार में शामिल हो सकते हैं.

अगर निशांत कुमार नहीं तो डिप्टी सीएम कौन ?

जेडीयू से दो मंत्री शपथ ले सकते हैं जो उपमुख्यमंत्री भी बनेंगे. नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, वो डिप्टी CM की रेस में हैं. भूमिहार जाति से आने वाले विजय चौधरी भी डिप्टी CM की रेस में हैं. विजेंद्र यादव भी डिप्टी CM की रेस में हैं. पहले निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की संभावना जताई जा रही थी.

नीतीश कुमार ने CM पद से दिया इस्तीफा

करीब दो दशकों तक सत्ता की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल) को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा. इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की. 

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने इस्तीफे की जानकारी सहयोगियों को दी. नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में 10 अप्रैल की शपथ ली थी. 

कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

बीजेपी ने अभी तक अगले मुख्यमंत्री के लिए अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. बीजेपी से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है. प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. इसके अलावा सीएम की रेस में कई और नाम भी शामिल हैं.

Published at : 14 Apr 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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