मधुबनी: काठमांडू जेल से फरार नाइजीरियन कैदी जयनगर स्टेशन पर गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला

मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार (29 सितंबर) को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की. यहां नेपाल की काठमांडू सेन्ट्रल जेल से भागा एक नाइजीरियन कैदी पकड़ा गया. आरोपी की पहचान 55 वर्षीय एफलिए एलमिन मोहम्मद के रूप में हुई है, जो नारकोटिक्स मामले में सजायाफ्ता था. गिरफ्तारी के बाद उसे नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, नेपाल में हाल ही में हुए नागरिक आंदोलन और हिंसक घटनाओं के दौरान काठमांडू सेन्ट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था टूट गई थी. इस दौरान कई कैदी जेल से फरार हो गए थे. इन्हीं में से एक नाइजीरियन नागरिक एफलिए मोहम्मद भारत-नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर जयनगर पहुंच गया. सोमवार दोपहर वह जयनगर रेलवे स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली भागने की फिराक में था.

अवैध रूप से भारत आए नाइजीरियन पुलिस ने पकड़ा

आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने बताया कि संयुक्त अभियान के तहत आरपीएफ, जीआरपी और एसएसबी के जवानों ने कार्रवाई कर उसे स्टेशन से ही पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जेल से भागकर अवैध रूप से भारत आया और दिल्ली जाकर छिपने की योजना बना रहा था. उसके पास से कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं मिला, लेकिन कुछ भारतीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर जरूर बरामद हुए.

नेपाल पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया आरोपी

सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की, ताकि उसके भारत में संभावित संपर्कों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा सके. आशंका जताई जा रही है कि उसने जेल से भागने के बाद कुछ स्थानीय लोगों से मदद ली हो. फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की गहराई से छानबीन कर रही हैं. इस पूरे ऑपरेशन में कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया. आरपीएफ, जीआरपी और एसएसबी के साथ-साथ नेपाल पुलिस, एपीएफ, आईबी और सीआईडी के अधिकारी भी सक्रिय रहे. देर शाम उसे नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया.

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र में कड़ी कर दी गई सुरक्षा व्यवस्था

इस गिरफ्तारी के बाद नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. 48वीं बटालियन एसएसबी जयनगर के सहायक कमांडेंट दर्पण दुहन, निरीक्षक सोमलाल, नेपाल पुलिस इनर्वा के थाना प्रभारी पुरुषोत्तम महतो, एपीएफ निरीक्षक रंजीत कुमार तिवारी और जीआरपी प्रभारी गुंजन कुमार समेत कई अधिकारी इस अभियान में शामिल रहे.