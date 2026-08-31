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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल की बाढ़ में बिहार के 12 लोग लापता, एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल

नेपाल की बाढ़ में बिहार के 12 लोग लापता, एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई लोग लापता हुए हैं. पूर्वी चंपारण के 12 लोग शामिल हैं. नेपाल में अब तक 788 मौतें हो चुकी हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 31 Aug 2026 11:55 AM (IST)
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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ का असर बिहार के लोगों पर भी पड़ा है. पूर्वी चंपारण जिले के कम से कम 12 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इनमें एक ही परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद से इन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है.

आदापुर प्रखंड के आठ लोगों के नेपाल में आई बाढ़ के बाद से लापता होने की जानकारी सामने आई है. अंचल अधिकारी प्रज्ञा नयनम के अनुसार, बरवा गांव के संयोग महतो, उची डीह गांव के उमेश प्रसाद और बृज किशोर पासवान समेत आठ लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है.

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एक परिवार के 5 सदस्य लापता

लाला छपरा गांव के एक परिवार के पांच सदस्य भी आपदा के बाद से लापता हैं. बताया गया कि यह परिवार नेपाल के भीमफेदी में रहता था. परिवार के मुखिया बुधन साह कबाड़ की दुकान चलाते थे और बाढ़ के समय सामान लाने के लिए पहाड़ी इलाके में गए थे. लापता लोगों में बुधन साह की पत्नी मानवी देवी, बेटियां आशा कुमारी, रूपा कुमारी और संध्या कुमारी और पोती आयुषी कुमारी शामिल हैं.

केसरिया और छौड़ादानो से भी सामने आई गुमशुदगी

पूर्वी चंपारण के केसरिया-चकिया क्षेत्र के भटहा पंचायत के जागीरहा गांव के तीन लोगों के भी लापता होने की सूचना है. अधिकारियों ने उनकी पहचान रामबाबू प्रसाद साह, प्रमोद कुमार साह और मुनील कुमार साह के रूप में की है. वहीं छौड़ादानो के हरदिया गांव का अरमान मियां भी नेपाल में बाढ़ के बाद से लापता हैं. वह नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार में दर्जी का काम करते थे. परिवार का बुधवार से उससे संपर्क नहीं हो पाया है.

नेपाल में 275 से ज्यादा भारतीय भी लापता

समस्तीपुर के मजदूर अजय पोद्दार ने दावा किया कि बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले उनके आठ दोस्त भी बाढ़ के बाद से लापता हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल में 275 से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. रविवार को मंत्रालय ने 149 बचाए गए लोगों की सूची भी साझा की.

नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार तक 788 पहुंच गई थी. वहीं राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 2,500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं और करीब 9,500 लोगों को बचाया जा चुका है. भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बीच प्रभावित इलाकों में लोगों और राहत-बचाव कर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है.

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Published at : 31 Aug 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Nepal Flood Samastipur News BIHAR NEWS East Champaran News
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