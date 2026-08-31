ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी

बिहार में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में रविवार (30 अगस्त) की दोपहर चार युवकों की मौत से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि चारों दोस्त सावन खत्म होने के बाद नॉनवेज पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने शराब का भी सेवन किया. जानकारी के लिए बता दें कि बिहार ड्राई स्टेट है और यहां शराब की बिक्री प्रतिबंधित है.

मृतकों की पहचान विकास, शशि, पंकज और रिशु के रूप में हुई है. पार्टी के दौरान अचानक चारों की तबीयत एकसाथ बिगड़ गई. सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना के NMCH रेफर किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से ही चारों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि हो जाएगी.

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क्या है मामला?

दरअसल, ये मामला पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव का है. जानकारी के अनुसार, ये युवक रविवार को गांव में एक साथ नॉनवेज पार्टी कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मछली, रोटी और चावल के साथ कथित तौर पर शराब का सेवन किया था. शराब का सेवन करने के बाद इन युवकों की तबियत बिगड़ने लगी और ये चारों बेहोश हो गए. परिजनों ने तबियत बिगड़ने पर बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत नाजुक थी इसलिए पटना रेफर किया गया था. बताया जा रहा है कि पटना ले जाते वक्त रास्ते में ही चारों ने दम तोड़ दिया.

गांव में आक्रोश

एक साथ चार युवकों की मौत से गांव के लोगों में आक्रोश का माहौल है और लोग मुआवजे की मांग कर रहे है. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार देर रात बख्तियारपुर मोकामा फोर लेन जाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था. बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आने से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां चौकी पर शराब की बोतल रखी है, प्लेट में चावल व नॉनवेज खाना भी नजर आ रहा है. हालांकि, अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

मंत्री विजय सिन्हा ने किया इलाके का दौरा

इस बीच बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से निकले थे पटना के लिए, बाढ़ में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. मंत्री विजय सिन्हा ने बाढ़ के बेढ़ना गांव का दौरा किया. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर घटनाक्रम, मौजूदा हालात, अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और घटना की चल रही जांच की समीक्षा की.

मंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "इस गांव में एक घटना हुई है और मेरी भावनाएं इससे जुड़ी हैं क्योंकि मैंने इसी गांव के स्कूल में पढ़ाई की है. इस तरह के माहौल और हालात को लेकर, लोग कह रहे हैं कि शराब जैसा कोई पदार्थ मिला था. ऑटोप्सी (पोस्टमॉर्टम) में ही सही जानकारी सामने आएगी. जांच के बाद, ऑटोप्सी से जो भी नतीजा निकलेगा, उसके आधार पर प्रशासन कार्रवाई करेगा."

पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद आश्वासन

उन्होंने आगे कहा, "पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाएगी. जहां तक आगे की कार्रवाई की बात है, ये लोग NTPC में काम करते थे. मैंने SDM और DM से बात की है और उनसे कहा है कि ये परिवार बहुत मुश्किल से गुज़ारा करते हैं, इसलिए उन्हें मदद मिलनी चाहिए. हालाँकि, ऑटोप्सी के बाद स्थिति और साफ़ हो जाएगी. वहीं, SDM कृष्णा जोशी ने पूरे मामले पर कहा कि चार लोगों की मौत हुई है, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, पोस्ट मॉर्टम के बाद कारण स्पष्ट होगा.

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