तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज

बिहार सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) मंत्री और महुआ विधानसभा से विधायक संजय कुमार सिंह ने जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ रुपये का कानूनी मानहानि नोटिस भेजा है. यह नोटिस मंत्री की ओर से उनके वकील सुशील कुमार के जरिए भेजा गया है.

नोटिस में तेज प्रताप यादव की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह झूठा, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए इन आरोपों से मंत्री की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.

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7 दिन में सार्वजनिक माफी और खंडन की मांग

कानूनी नोटिस में तेज प्रताप यादव से 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लगाए गए आरोपों का खंडन करने की मांग की गई है. नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर तय समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया, तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का सिविल और क्रिमिनल केस दर्ज कराया जाएगा.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि पूरी कानूनी कार्रवाई का खर्च और उसका नतीजा तेज प्रताप यादव का ही होगा.

तेज प्रताप ने मंत्री पर लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर मंत्री संजय कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि मंत्री संजय कुमार सिंह ने दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़े होटल में एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ शोषण का प्रयास किया.

तेज प्रताप यादव ने पूरे मामले की सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी. उन्होंने यह भी दावा किया था कि मामले को दबाने और रफा-दफा करने के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपये का लेन-देन किया गया.

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हालांकि, तेज प्रताप यादव की ओर से लगाए गए इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, मंत्री संजय कुमार सिंह की ओर से भेजे गए मानहानि नोटिस में इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया गया है.