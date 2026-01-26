NEET छात्रा मौत केस: परिवार के 5 सदस्यों का ब्लड सैंपल लिया गया, DNA टेस्ट की तैयारी

नीट छात्रा की मौत मामले में जांच की रफ्तार और तेज कर दी गई है. इसी कड़ी में पटना सचिवालय एसडीपीओ डॉ. अनु कुमारी के नेतृत्व में टीम रविवार (25 जनवरी, 2026) की देर रात जहानाबाद स्थित पीड़िता के पैतृक गांव पहुंची. एसआईटी ने परिवार के पांच सदस्यों का सैंपल लिया. टीम ने जिन लोगों का ब्लड सैंपल लिया है उसमें बच्ची की मां, पिता, भाई और दो मामा शामिल हैं.

दरअसल, छात्रा के परिजनों ने 10 जनवरी को पुलिस को कुछ कपड़े दिए थे, जिनकी फॉरेन्सिक जांच करवाई गई है. इसमें छात्रा के कपड़ों से मेल स्पर्म मिला है. इसके बाद एफएसएल की टीम डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रही है. इसके लिए सैंपल लिए गए हैं. पुलिस को अब तक जिन लोगों पर शक है उनके डीएनए से इसका मिलान किया जाएगा.

शुरू में रेप की घटना से किया गया था इनकार

बता दें कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा रहती थी. उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. इसके बाद प्रभात मेमोरियल रेफर किया गया था. बाद में 11 जनवरी को मेदांता में उसकी मौत हो गई थी. मौत के बाद शुरुआत में पुलिस ने रेप की घटना से इनकार कर दिया था.

इस बीच अब एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है. वहीं शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कदमकुआं के अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है.

इधर परिजनों ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है. अब एसआईटी की जांच और तेज होने एवं डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया को देखते हुए परिजनों की उम्मीद बढ़ गई है कि उनके साथ न्याय होगा. देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर आता है.

