NEET छात्रा मौत मामला: RJD ने कहा- यह ओपन एंड शट केस, BJP बोली- इन सब पर बोलने का अधिकार नहीं

पटना में नीट छात्रा की हुई मौत मामले पर बुधवार (21 जनवरी, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये एक प्रकार से ओपन एंड शट केस है. कोई तो है जो बचा रहा है. कोई तो है जो इतना रसूखदार है. हम तो आश्चर्य करते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आप एक शब्द तो कह सकते थे? अन्यथा क्या ढकोसला है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'? सिर्फ बेटी बचाओ ही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन कोई चिंता नहीं है.

मनोज झा ने कहा कि इसी (बिहार) राज्य में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था. कुछ निकलकर नहीं आया. अगर हम विपक्ष में हैं तो क्या सरकार को आगाह न करें? क्या उस बच्ची के लिए न्याय नहीं मांगें? मार्च निकलेगा तो कहेंगे राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं. आरजेडी सांसद ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 100 दिन हम इस सरकार को देंगे. इसके बाद सवाल-जवाब शुरू करेंगे.

Delhi: On RJD's protest in Patna over NEET aspirant's death, RJD MP Manoj Kumar Jha says, "To be honest, after the election results, Tejashwi had also said that they would give this government 100 days, and only after that would they start asking questions. But look at the… pic.twitter.com/gdFQEtQQ4D — IANS (@ians_india) January 21, 2026

संजय सरावगी ने आरजेडी पर किया पलटवार

नीट छात्रा की मौत मामले पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है. कांग्रेस ने मार्च भी निकाला था. इस बीच बीजेपी की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आरजेडी को इन सब पर बोलने का अधिकार नहीं है.

Delhi: On the RJD protest in Patna over women’s safety, Bihar State President Sanjay Saraogi says, "The RJD has no right to speak on these matters. If I start recounting their time in power, there were countless cases of atrocities against women, how mothers and sisters were… pic.twitter.com/NGM7D3yqTl — IANS (@ians_india) January 21, 2026

उन्होंने कहा, "मैं अगर उनके शासन के समय का मामला गिनाने चलूं तो ऐसे सैकड़ों मामले हैं कि किस तरह से माताओं-बहनों पर अत्याचार होता था…. लेकिन आज हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की. इतने बड़े अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है. जांच हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी देखा जा रहा है. जिस डॉक्टर ने पूर्व में बयान दिया था उसकी भी समीक्षा हो रही है. एक-एक बात को देखा जा रहा है. मैं इतना बोल सकता हूं कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग को देख रहे हैं. किसी हालत में गड़बड़ी करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे."

