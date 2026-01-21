हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET Student Death: नीट छात्रा की मौत मामले में पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल सील, मालिक पहले हो चुका गिरफ्तार

NEET Student Death: नीट छात्रा की मौत मामले में पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल सील, मालिक पहले हो चुका गिरफ्तार

Shambhu Girls Hostel Seal: एसआईटी के सदस्यों ने छात्रावास का दौरा किया और करीब आधे घंटे तक विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद सील दिया. इस बीच एक छात्रा की मौत का मामला आया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में जांचकर्ताओं ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को उस निजी छात्रावास (शंभू गर्ल्स हॉस्टल) को सील कर दिया, जहां वह रहती थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी.

11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत

कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था.

अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी के सदस्यों ने छात्रावास का दौरा किया और करीब आधे घंटे तक विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद परिसर को सील कर दिया. इससे पहले एसआईटी ने जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों से भी मुलाकात की थी.

इस घटना के बाद राज्य की राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रावास के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि छात्रा की मौत बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खाने से हुई थी.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और मामले की दोबारा जांच की मांग की. उस मुलाकात के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था.

एक और छात्रा की मौत का मामला आया

इस मामले को लेकर फैले आक्रोश के बीच, शहर के एक अन्य छात्रावास में रहने वाली एक अन्य लड़की की आत्महत्या का मामला भी सामने आया है. वह भी नीट की तैयारी कर रही थी. औरंगाबाद की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा छह जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक छात्रावास में मृत पाई गई थी.

गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर एक लड़के को हिरासत में लिया गया है. परिजनों ने आरोप लगाया कि वह लड़का छात्रावास में घुस आया था और उसने छात्रा के साथ मारपीट की थी.

यह भी पढ़ें- दरभंगा: स्कूल वैन से गिरकर मासूम छात्र की दर्दनाक मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट, ड्राइवर फरार

Published at : 21 Jan 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Shambhu Girls Hostel NEET Student Death Case NEET Student Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Engineer Death : Yuvraj Mehta मौत मामले में घटना का चश्मदीद बयान से क्यों पलटा ?। Noida News । AAP
BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget