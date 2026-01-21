बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में जांचकर्ताओं ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को उस निजी छात्रावास (शंभू गर्ल्स हॉस्टल) को सील कर दिया, जहां वह रहती थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी.

11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत

कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था.

अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी के सदस्यों ने छात्रावास का दौरा किया और करीब आधे घंटे तक विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद परिसर को सील कर दिया. इससे पहले एसआईटी ने जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों से भी मुलाकात की थी.

इस घटना के बाद राज्य की राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रावास के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि छात्रा की मौत बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खाने से हुई थी.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और मामले की दोबारा जांच की मांग की. उस मुलाकात के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था.

एक और छात्रा की मौत का मामला आया

इस मामले को लेकर फैले आक्रोश के बीच, शहर के एक अन्य छात्रावास में रहने वाली एक अन्य लड़की की आत्महत्या का मामला भी सामने आया है. वह भी नीट की तैयारी कर रही थी. औरंगाबाद की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा छह जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक छात्रावास में मृत पाई गई थी.

गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर एक लड़के को हिरासत में लिया गया है. परिजनों ने आरोप लगाया कि वह लड़का छात्रावास में घुस आया था और उसने छात्रा के साथ मारपीट की थी.

