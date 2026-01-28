NEET छात्रा मौत मामला: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने परिजनों को दिया न्याय का भरोसा

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. इसी बीच उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा मंगलवार (27 जनवरी) को जहानाबाद जिले के पतियावां गांव पहुंचे. जहां उन्होंने पीड़ित छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया.

पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले में दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और जिन्होंने भी यह अपराध किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी. पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है. ताकि सच्चाई सामने आ सके.

पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार- विजय सिन्हा

विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि जहानाबाद के पतियावां गांव की बेटी की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई दुखद मौत बेहद पीड़ादायक है. सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें पूरा न्याय दिलाया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि अगर इस घटना में कोई रसूखदार व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी.

पूरे मामले में गंभीरता से निगरानी कर रहा प्रशासन

डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर बिहार के गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक से भी बातचीत की है. गृह मंत्री ने उन्हें जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहा है. जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है.

बिहार में कानून का राज है न्याय जरूर मिलेगा- डिप्टी सीएम

विजय सिन्हा ने कहा कि पीड़ित परिवार का दुख असहनीय है और सरकार उनकी पीड़ा को समझती है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे धैर्य रखें और जांच में प्रशासन का सहयोग करें. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखा जाएगा. डिप्टी सीएम ने दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज है और न्याय हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा.

