हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDSP को कुचलने की कोशिश! बाइक सवार को रौंदा, बिहटा में बालू से लदे ट्रक का आतंक

DSP को कुचलने की कोशिश! बाइक सवार को रौंदा, बिहटा में बालू से लदे ट्रक का आतंक

Bihta News: बिहटा में बालू लदे हाइवा ने 'नो एंट्री' में घुसकर बाइक सवार को कुचला, जिससे उसकी मौत हो गई. भागते समय ट्रक ने दानापुर के डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें वे बाल-बाल बचे.

By : आर्यन आनंद | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार (27 जनवरी) को बालू लदे एक बेकाबू हाइवा ने जमकर उत्पात मचाया. 'नो एंट्री' के नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर दौड़ रहे ट्रक ने न केवल एक बाइक सवार की जान ले ली, बल्कि भागने के क्रम में दानापुर के डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा की सरकारी गाड़ी को भी जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में डीएसपी और उनके बॉडीगार्ड बाल-बाल बच गए.

जानकारी के अनुसार, हादसा बिहटा फ्लाईओवर के पास हुआ. बालू लदा एक तेज रफ्तार हाइवा प्रतिबंधित समय (No Entry) में घुस आया था. ट्रक ने सबसे पहले एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद चालक ने ट्रक रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगा.

DSP 2 की गाड़ी से हुई सीधी भिड़ंत

इसी दौरान, दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा अपने कार्यालय आईआईटी पटना जा रहे थे. बिहटा फ्लाईओवर पर सामने से आ रहे उसी ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी में सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सौभाग्य से डीएसपी और उनके साथ मौजूद जवानों की जान बच गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है, हालांकि चालक फरार होने में कामयाब रहा.

यातायात पुलिस पर 'वसूली' के गंभीर आरोप

हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीण रणवीर कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि यातायात पुलिस की लापरवाही का नतीजा है. आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी 300 से 500 रुपये की अवैध वसूली कर 'नो एंट्री' में ट्रकों को प्रवेश कराते हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की.

पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
BIHTA NEWS BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
बिहार
बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल
बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: सबका साथ सवर्ण पर आघात! | UGC New Rules Row | Dharmendra Pradhan | Mahadangal
India-EU Trade Deal: PM Modi ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील का किया एलान | FTA 2026
Bollywood News: आशिकों की कॉलोनी में शाहिद–दिशा की फ्रेश केमिस्ट्री ने मचाया धमाल (27.01.2026)
Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
'एक तिहाई दुनिया की आबादी को...', भारत-EU ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया क्या होगा फायदा
बिहार
बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल
बिहार के 18 नेताओं की सुरक्षा में फेरबदल, लिस्ट में गिरिराज सिंह से लेकर नितिन नवीन तक शामिल
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget