NEET प्रदर्शन मामले में जन सुराज की 3 मांगें, मानेगी सम्राट सरकार?

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में बिहार के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन हुआ. कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं. इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सम्राट सरकार (Samrat Government) से तीन मांगों को पूरा करने के लिए कहा है.

उदय सिंह ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले मैंने सक्रिय राजनीति से एक वर्ष का अवकाश लेने की घोषणा की थी, लेकिन इसका अर्थ कभी भी अपने सामाजिक दायित्वों से पीछे हटना नहीं था. अपने लोगों के सुख-दुख, उनके अधिकारों और न्याय के प्रश्नों पर मेरी आवाज पहले भी उठती थी और आगे भी उठती रहेगी.

'पूर्णिया में चार छात्र गए जेल'

उदय सिंह ने कहा कि पूर्णिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान चार निर्दोष छात्रों को जेल भेज दिया गया है. 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं एवं अन्य लोगों के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

कुछ महीने पहले मैंने सक्रिय राजनीति से एक वर्ष का अवकाश लेने की घोषणा की थी। लेकिन इसका अर्थ कभी भी अपने सामाजिक दायित्वों से पीछे हटना नहीं था। अपने लोगों के सुख-दुख, उनके अधिकारों और न्याय के प्रश्नों पर मेरी आवाज़ पहले भी उठती थी और आगे भी उठती रहेगी।



पूर्णिया में शांतिपूर्ण… pic.twitter.com/WNbX5KTw8h — Uday Singh (@UdaySinghJS) July 27, 2026

'किस आधार पर हुआ मुकदमा?'

उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन भारत सरकार की ओर से दिया गया था. यदि ऐसा आश्वासन दिया गया था, तो फिर पूर्णिया में छात्रों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध मुकदमे किस आधार पर दर्ज किए गए? उदय सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, अपराध नहीं. अपराध उन लोगों ने किया जिन्होंने देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया.

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उदय सिंह ने की ये तीन मांगें

गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए.

छात्रों, कांग्रेस नेताओं एवं अन्य लोगों पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं.

छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए.

सरकार पर हमलावर उदय सिंह ने कहा कि न्याय की मांग करने वालों को अपराधी मत बनाइए. दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं. अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी की सरकार इन मांगों को कैसे देखती है.

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