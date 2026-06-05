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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू-राबड़ी की सुरक्षा में कटौती पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, 'नरसंहार के आरोपी मुख्यमंत्री…'

लालू-राबड़ी की सुरक्षा में कटौती पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, 'नरसंहार के आरोपी मुख्यमंत्री…'

Lalu-Rabri Security: रोहिणी ने कहा कि बेवजह सुरक्षा घटाना शासन नहीं, प्रतिशोध की राजनीति का संकेत है. पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करना है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से जेड प्लस की सुरक्षा ले ली गई है. वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप को केवल एक बॉडीगार्ड मिलेगा. सुरक्षा घटाए जाने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा है. शुक्रवार (05 जून, 2026) को रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए हमला बोला.

अपने एक्स पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, "लालू जी और राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती के सम्राट सरकार के फैसले से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है. ऐसा प्रतीत होता है कि नरसंहार के आरोपी मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए इस निर्णय के पीछे कोई गंदी मंशा है! बेवजह राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा घटाना शासन नहीं, प्रतिशोध की राजनीति का संकेत है."

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'सुरक्षा से समझौता करना लोकतांत्रिक…'

रोहिणी आचार्य का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने देश की राजनीति और देश में लोकतंत्र को बहाल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी सुरक्षा से समझौता करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक दायित्वों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

अपने पोस्ट में वे लिखती हैं, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास अगर तनिक भी विवेक बचा होगा तो उन्हें ये समझना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने जैसा है."

उधर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि लालू परिवार की सच्चाई यह है कि पूरा परिवार सरकारी सुविधा का लाभ ले रहा है. यह लोग सत्ता को बपौती समझते हैं. इन लोगों को हर तरीके की सरकारी सुविधा चाहिए, लेकिन इनको समझाना चाहिए सत्ता किसी की बापौती नहीं है. यह सुशासन और जनता के हित के लिए है.

यह भी पढ़ें- बिहार: खाते में आए 2,948,000,000 रुपये तो चौंक गया मजदूर, अब बैलेंस देखने पहुंच रहे लोग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya Samrat Choudhary BIHAR NEWS Lalu-Rabri Security
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