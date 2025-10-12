'NDA को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है', सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का चौंकाने वाला बयान
Jitan Ram Manjhi On Seat Sharing: जीतन राम मांझी की पार्टी टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जदयू की सहयोगी दल अवाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) को छह सीटें दी गई हैं. वहीं अब सीट शेयरिंग पर पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी का चौंकाने वाला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एनडीए में हमारी ताकत को कम आंका गया है और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
हालांकि जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है वो सिर माथे पर है लेकिन हम सिर्फ छह सीटें देकर उन्होंने हमारे महत्व को कम आंका है.
'आलाकमान का फैसला स्वीकार'
दूसरे तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि संसद में हमें केवल एक सीट दी गई थी, क्या हम नाराज थे? इसी तरह, अगर हमें छह सीटें मिली हैं तो यह आलाकमान का फैसला है. हम इसे स्वीकार करते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है."
VIDEO | Union Minister and HAM President Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) expresses his discontent as his party gets 6 seats under seat-sharing arrangement in NDA.— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2025
He says, "What the high command decided, we accept, but by giving six seats, they have undervalued us, it may have… pic.twitter.com/Bj0MIZgv1d
एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा
बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई. एनडीए सीट शेयरिंग के अनुसार, बीजेपी और जदयू 101-101 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं.
इन सीटों पर लड़ेगी हम पार्टी
एनडीए में हुए सीटों के बंटवारे के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी को छह सीटें दी गई है. उनकी पार्टी टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी.
