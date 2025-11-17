नीतीश कुमार को साइड कर सकती है BJP? 'टेंशन' के बीच JDU के इस एक फैसले ने सबको किया हैरान

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होना है. सोमवार (17 नवंबर, 2025) को नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा, जानकारी दी गई कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी बात को लेकर जेडीयू या एनडीए में टेंशन चल रही है?

सवाल है कि आखिर कैबिनेट की बैठक और विधानसभा भंग करने के फैसले के बावजूद नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यह चाहती है कि पहले नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाए. इसके बाद वह अपना इस्तीफा सौंपें.

19 को राज्यपाल से मिलकर देंगे इस्तीफा

अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसके अनुसार, नीतीश कुमार अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद 19 नवंबर को राज्यपाल के पास जाएंगे. 19 नवंबर को जब नीतीश कुमार फिर से राजभवन जाएंगे तो एक हाथ से अपना इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से एनडीए का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

बड़े भाई की भूमिका के चलते हो रही टेंशन?

बता दें कि चुनाव के पहले से लगातार इस तरह की बयानबाजी विपक्ष की ओर से हो रही थी कि बीजेपी जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. अब जब चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं तो जैसे ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है. ऐसे में जेडीयू कोई गलती नहीं करना चाहती है. 14 नवंबर को आए रिजल्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है. पार्टी को 89 सीटों पर जीत मिली है. वहीं जेडीयू को 85 सीटें आई हैं. अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो एलजेपीआर को 19 सीटों पर, हम को पांच और आरएलएम को चार सीटों पर जीत मिली है.

किस नेता ने क्या कहा?

विजय चौधरी- "आज कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है. यह बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है."

अशोक चौधरी- "आज मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया, जल्द ही नया मंत्रिमंडल बनेगा. हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है..."

उपेंद्र कुशवाहा- "यही विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अगर उन्हें बहुमत मिला तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि स्थिति क्या है. वे जनता को भड़का रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं."

