हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार को साइड कर सकती है BJP? 'टेंशन' के बीच JDU के इस एक फैसले ने सबको किया हैरान

नीतीश कुमार को साइड कर सकती है BJP? 'टेंशन' के बीच JDU के इस एक फैसले ने सबको किया हैरान

Bihar NDA Government Formation: सोमवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा. खबर है कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएंगे.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होना है. सोमवार (17 नवंबर, 2025) को नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं सौंपा, जानकारी दी गई कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी बात को लेकर जेडीयू या एनडीए में टेंशन चल रही है? 

सवाल है कि आखिर कैबिनेट की बैठक और विधानसभा भंग करने के फैसले के बावजूद नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू यह चाहती है कि पहले नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाए. इसके बाद वह अपना इस्तीफा सौंपें. 

19 को राज्यपाल से मिलकर देंगे इस्तीफा

अब तक जो तस्वीर सामने आई है उसके अनुसार, नीतीश कुमार अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद 19 नवंबर को राज्यपाल के पास जाएंगे. 19 नवंबर को जब नीतीश कुमार फिर से राजभवन जाएंगे तो एक हाथ से अपना इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से एनडीए का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

बड़े भाई की भूमिका के चलते हो रही टेंशन?

बता दें कि चुनाव के पहले से लगातार इस तरह की बयानबाजी विपक्ष की ओर से हो रही थी कि बीजेपी जीतने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. अब जब चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं तो जैसे ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है. ऐसे में जेडीयू कोई गलती नहीं करना चाहती है. 14 नवंबर को आए रिजल्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है. पार्टी को 89 सीटों पर जीत मिली है. वहीं जेडीयू को 85 सीटें आई हैं. अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो एलजेपीआर को 19 सीटों पर, हम को पांच और आरएलएम को चार सीटों पर जीत मिली है. 

किस नेता ने क्या कहा?

विजय चौधरी- "आज कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है. यह बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है."

अशोक चौधरी- "आज मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया, जल्द ही नया मंत्रिमंडल बनेगा. हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है..."

उपेंद्र कुशवाहा- "यही विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अगर उन्हें बहुमत मिला तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि स्थिति क्या है. वे जनता को भड़का रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं."

यह भी पढ़ें- Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम

Published at : 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar NDA Government Formation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
AFCAT 1 2026: इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
इंडियन एयरफोर्स ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, युवाओं में दिखा जोश
यूटिलिटी
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget