बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जोरशोर से तैयारी हो रही है. मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को ही दिल्ली में अमित शाह से जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा ने मुलाकात की. दो से तीन घंटे तक यह बैठक चली. इस बीच बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद से पहले चर्चा तेज है कि नौ बार के विधायक और मंत्री प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के स्पीकर हो सकते सकते हैं.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बिहार विधानसभा के स्पीकर वाले सवाल पर प्रेम कुमार ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो भी दायित्व मिलेगा उसे पूरा करूंगा. बतौर मंत्री मैंने क्षेत्र के लिए कई काम किए हैं. जनता ने एक बार फिर चुनकर मुझे काम करने का मौका दिया है.

विजय सिन्हा बोले- 'नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरा करेंगे'

दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत पर जनता को धन्यवाद दिया. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से इस जीत को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम और जनता का विश्वास बताया. महागठबंधन की हार पर विजय सिन्हा ने कहा कि जनता ने सबक सिखाया है. शीर्ष नेतृत्व द्वारा बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर कहा कि हमने कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम किया है. नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरा करेंगे.

पहले नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ

बता दें कि पहले प्रोटेम स्पीकर बनेगा जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएगा. सबसे वरिष्ठ विधायक प्रोटेम स्पीकर बनता है. इसके बाद स्पीकर तय होता है. बीजेपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद पर दावा कर रही है. हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि किस पार्टी को स्पीकर पद मिलेगा. बीजेपी से प्रेम कुमार के अलावा दो और नाम है जिसकी चर्चा हो रही है. सूत्रों के अनुसार, विजय कुमार सिन्हा के साथ-साथ रामकृपाल यादव के नाम पर भी मुहर लग सकती है.

