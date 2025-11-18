बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है. नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह की तैयारी चल रही है. समारोह में आने वाले आम से खास लोगों के आगमन को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं.

बताया जा रहा है कि गांधी मैदान में बनाया जा रहा मुख्य मंच वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया जा रहा है. पंडाल, साउंड सिस्टम और आसपास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है. मैदान को अलग-अलग प्रक्षेत्रों में बांटा गया है ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो. फिलहाल गांधी मैदान में घास काटी जा रही है. इसके बाद कारपेट बिछाने का काम शुरू होगा.

मंच सजाने के लिए विशेष तैयारी, पानी का छिड़काव

मुख्य मंच को सजाने के लिए विशेष तैयारी की गई है. नगर निगम की वॉटर स्प्रिंकलर गाड़ियां लगातार मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि धूल न उड़े. प्रशासन का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य, आकर्षक और सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है.

भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह: दिलीप जायसवाल

इधर, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को कहा कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और समाज के खास लोगों को आमंत्रित किया गया है.

उन्होंने कहा कि इस समारोह में आने के लिए सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने एनडीए को अपार समर्थन दिया है. इस समारोह में दो से तीन लाख लोग पहुंचेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि 19 नवंबर को विधायक दल की बैठक है.

