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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनवादा में दर्दनाक हादसा: दुर्गा पूजा का मेला घूमने निकले 3 लोगों की मौत, 8 घायल

नवादा में दर्दनाक हादसा: दुर्गा पूजा का मेला घूमने निकले 3 लोगों की मौत, 8 घायल

बिहार के नवादा में दुर्गा पूजा की नवमी की रात अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए. नरहट में व्यवसायी सुभाष प्रसाद की जान गई, जबकि रोह में दो युवकों की मौत हुई.

Written By : अमन राज |  Updated at : 20 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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बिहार के नवादा जिले में दुर्गा पूजा की नवमी की रात कई सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं में आठ लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि मृतक दुर्गा पूजा का मेला घूमने निकले थे. हादसों के बाद त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं. पुलिस दुर्घटनाओं की जांच कर रही है.

पहली घटना नरहट थाना क्षेत्र में झीकरूआ पेट्रोल पंप के पास हुई. यहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यवसायी सुभाष प्रसाद की मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही इलाके में शोक फैल गया. हादसे में शामिल वाहन की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

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कोसडीहरा गांव के पास दो युवकों की मौत

दूसरी घटना रोह प्रखंड के कोसडीहरा गांव के पास हुई. यहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की जान चली गई. दोनों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है. पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. साथ ही, दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. नवादा जिले में नवमी की रात अलग-अलग जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में कुल आठ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

पुलिस जांच में जुटी, वाहनों की तलाश जारी

घटनाओं की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस मृतकों की पहचान करने के साथ हादसों में शामिल वाहनों का पता लगाने में जुटी है. अज्ञात वाहन चालकों की तलाश भी की जा रही है. नवमी की रात हुए इन हादसों ने दुर्गा पूजा के माहौल को गमगीन कर दिया. त्योहार के दौरान हुई मौतों से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है. इन घटनाओं ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार के भोजपुर में दो हत्याओं से हड़कंप, बुजुर्ग को रॉड से पीटा, युवक पर चलाई गोली

Published at : 20 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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