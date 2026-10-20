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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU MLC उम्मीदवार नीरज कुमार की बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती

JDU MLC उम्मीदवार नीरज कुमार की बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती

बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू स्नातक उम्मीदवार नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ गई. हार्ट में तकलीफ के बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 20 Oct 2026 09:36 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई. हार्ट में तकलीफ होने के बाद उन्हें देर शाम पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल वह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, जेडीयू के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नीरज कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई. उन्हें हार्ट में परेशानी महसूस हुई. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया.

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मेदांता अस्पताल में भर्ती

नीरज कुमार को देर शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है. उन्हें आईसीयू में रखा गया है. फिलहाल नीरज कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. अस्पताल की ओर से भी उनकी स्थिति पर कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन उपलब्ध नहीं है.

चुनाव के बीच सामने आई खबर

बिहार में विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू उम्मीदवार की तबीयत बिगड़ने के बाद समर्थकों में मायूसी है. उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद समर्थकों और पार्टी से जुड़े लोगों की नजर उनके स्वास्थ्य पर है. फिलहाल उनके इलाज से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 20 Oct 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS Mlc Election 2026
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