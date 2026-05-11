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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNawada News: नवादा में बालू माफिया का आतंक, अवैध ट्रैक्टर रोकने पर चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या

Nawada News: नवादा में बालू माफिया का आतंक, अवैध ट्रैक्टर रोकने पर चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या

Nawada News: नवादा में अवैध बालू ट्रैक्टर रोकने पर चौकीदार की बालू माफियाओं ने पिटाई कर दी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल और सियासत तेज हो गई.

By : अमन राज | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 May 2026 02:15 PM (IST)
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बिहार के नवादा में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को रोकना एक चौकीदार को भारी पड़ गया. आरोप है कि बालू माफियाओं ने थाने के सामने ही चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल चौकीदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि जब थाने के सामने ही पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी. मामले के बाद जिले में सियासी पारा भी चढ़ गया है.

बिहार में अपराधी पूरी तरह बेखौफ- एजाज अहमद

RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सैयां भये कोतवाल, अब डर काहे का. अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं. इन पर सरकार का संरक्षण है. जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया. इससे साफ है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. इस नई सरकार ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. बिहार में आए दिन अपराध की घटना बड़ रही है.

ये भी पढ़िए- बिहार रेलवे स्टेशन से 21 बच्चों को बचाया गया, संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार

शीघ्र ही देखने को मिलेगी पुलिस की कार्यवाही

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चौकीदार जितेन्द्र पासवान की हत्या से हमलोग भी मर्माहत हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना है. बालू माफिया, शराब माफिया जिनकी जड़ें जंगलराज के समय बहुत गहरी हो गईं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार उन माफियाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. पुलिस की कार्यवाही शीघ्र देखने को मिलेगी.

ये भी पढ़िए- बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला

Published at : 11 May 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Crime Police Sand Mafia Nawada News BIHAR NEWS
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