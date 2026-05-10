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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार रेलवे स्टेशन से 21 बच्चों को बचाया गया, संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार

बिहार रेलवे स्टेशन से 21 बच्चों को बचाया गया, संदिग्ध तस्कर गिरफ्तार

Bihar News: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि बचाए गए बच्चों को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 May 2026 07:49 PM (IST)
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बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक रेलवे स्टेशन से रविवार को 21 बच्चों को बचाया गया और एक संदिग्ध तस्कर को हिरासत में लिया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ ने एक गैर सरकारी संगठन की मदद से बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से बच्चों को बचाया. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि बचाए गए बच्चों को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है.

उन्होंने कहा, 'मानव तस्करी के पीछे के मकसद की जांच जारी है.' अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के बहाने एक गैर-लाइसेंस प्राप्त छात्रावास में रखा गया था.

 

Published at : 10 May 2026 05:05 PM (IST)
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