BJP Candidate List: बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 71 उम्मीदवार, 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट कटा
Bihar BJP Candidate List 2025: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी को 101 सीट मिली है. अन्य सीटों पर दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा.
भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को बिहार चुनावों के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई. लिस्ट के अनुसार नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है. पटना साहिब से अब रत्नेश कुशवाहा को मौका दिया गया है. इस लिस्ट में कुल 71 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं. एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी को 101 सीट मिली है. अन्य सीटों पर दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा.
औराई से कटा रामसूरत राय का टिकट
नंद किशोर यादव के अलावा मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट कटा गया है. औराई से रामसूरत राय का टिकट कटा है. एमएलसी एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को सीवान से प्रत्याशी बनाया गया है. जेडीयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू की बीजेपी में घर वापसी हुई है. उन्हें सीतामढ़ी से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है.
दूसरी ओर बीजेपी ने खजौली से अरुण प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है. उपेंद्र कुशवाहा के खाते में इस सीट के जाने की चर्चा थी.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए चयनित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/vENiqKpx1w— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 14, 2025
सीट और प्रत्याशियों के नाम को देखें
- बेतिया - रेणु देवी
- रक्सौल- प्रमोद कुमार सिन्हा
- पिपरा- श्यामबाबू प्रसाद यादव
- मधुबन- राणा रणधीर सिंह
- मोतिहारी- प्रमोद कुमार
- ढाका- पवन जायसवाल
- रीगा- बैद्यनाथ प्रसाद
- बथनाहा- अनिल कुमार राम
- परिहार- गायत्री देवी
- सीतामढ़ी- सुनील कुमार पिंटू
- बेनीपट्टी- विनोद नारायण झा
- खजौली- अरुण शंकर प्रसाद
- बिस्फी- हरिभूणष ठाकुर बचौल
- राजनगर- सुजीत पासवान
- झंझारपुर- नीतीश मिश्रा
- छातापुर- नीरज कुमार सिंह
- नरपतगंज- देवंती यादव
- फारबिसगंज- विद्या सागर केसरी
- सिकटी- विजय कुमार मंडल
- किशनगंज- स्वीटी सिंह
- बनमनखी- कृष्ण कुमार ऋषि
- पूर्णिया- विजय कुमार खेमका
- कटिहार- तारकिशोर प्रसाद
- प्राणपुर- निशा सिंह
- कोढ़ा- कविता देवी
- सहरसा- आलोक रंजन झा
- गौरा-बौराम- सुजीत कुमार सिंह
- दरभंगा- संजय सरावगी
- केवटी- मुरारी मोहन झा
- जाले- जीवेश कुमार मिश्रा
- औराई- रमा निषाद
- कुढ़नी- केदार प्रसाद गुप्ता
- बरुराज- अरुण कुमार सिंह
- साहिबगंज- राजू कुमार सिंह
- बैकुंठपुर- मिथिलेश तिवारी
- सीवान- मंगल पांडेय
- दरौंदा- कर्णजीत सिंह
- गोरेयाकोठी- देवेश कांत सिंह
- तरैया- जनक सिंह
- अमनौर- कृष्ण कुमार मंटू
- हाजीपुर- अवधेश सिंह
- लालगंज- संजय कुमार सिंह
- पातेपुर- लखेंद्र कुमार रोशन
- मोहिउद्दीननगर- राजेश कुमार सिंह
- बछवाड़ा- सुरेंद्र मेहता
- तेघरा- रजनीश कुमार
- बेगूसराय- कुंदन कुमार
- भागलपुर- रोहित पांडेय
- बांका- राम नारायण मंडल
- कटोरिया- पूरण लाल टुड्डू
- तारापुर- सम्राट चौधरी
- मुंगेर- कुमार प्रणय
- लखीसराय- विजय कुमार सिन्हा
- बिहारशरीफ- सुनील कुमार
- दीघा- संजीव चौरसिया
- बांकीपुर- नितिन नबीन
- कुम्हरार- संजय गुप्ता
- पटना साहिब- रत्नेश कुशवाहा
- दानापुर- रामकृपाल यादव
- बिक्रम- सिद्धार्थ सौरव
- बड़हरा- राघवेंद्र प्रताप सिंह
- आरा- संजय सिंह टाइगर
- तरारी- विशाल प्रशांत
- अरवल- मनोज शर्मा
- औरंगाबाद- त्रिविक्रम सिंह
- गुरुआ- उपेंद्र दांगी
- गया शहर- प्रेम कुमार
- वजीरगंज- बीरेंद्र सिंह
- हिसुआ- अनिल सिंह
- वारिसलीगंज- अरुणा देवी
- जमुई- श्रेयसी सिंह
टिकट कटने पर नंद किशोर यादव ने दी प्रतिक्रिया
पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट कटा है. उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं. भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है. नई पीढ़ी का स्वागत है अभिनंदन है. पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातार सात बार विजयी बनाया है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा. सबका आभार."
