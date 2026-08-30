Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला

नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला

नालंदा में कैदी फरारी की कवरेज के दौरान पत्रकार से कथित बदसलूकी का मामला NHRC पहुंचा. उत्पाद कर्मियों पर मोबाइल छीनने और वीडियो डिलीट करने का आरोप लगा है.

Written By : अमृतेश कुमार, नालंदा |  Updated at : 30 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नालंदा में उत्पाद विभाग की हिरासत से विचाराधीन कैदी के फरार होने की कवरेज के दौरान पत्रकार से कथित बदसलूकी का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.

शिकायत के मुताबिक, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अमृतेश कुमार मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ परिसर में कैदी के फरार होने की घटना की कवरेज कर रहे थे. इसी दौरान उत्पाद विभाग के कुछ कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन छीन लिया. आरोप है कि मोबाइल में रिकॉर्ड घटना से संबंधित वीडियो फुटेज भी डिलीट कर दी गई.

यह भी पढ़ें- 'अमेरिका से मिला ज्ञान...', मोहन भागवत के बयान पर मनोज झा का तंज

घटना की कवरेज करना पत्रकार का दायित्व

शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश सिंहने कहा कि घटना की कवरेज करना पत्रकार के पेशेवर दायित्व का हिस्सा था. ऐसे में मोबाइल छीनना और कथित तौर पर डिजिटल फुटेज डिलीट करना गंभीर मामला है. उन्होंने इसे पत्रकार के काम में हस्तक्षेप के साथ-साथ सार्वजनिक पद के कथित दुरुपयोग और संभावित साक्ष्य से छेड़छाड़ का मामला बताया है.

पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की मांग

अधिवक्ता ने NHRC से पूरे घटनाक्रम की जांच कराने, आरोप सही पाए जाने पर संबंधित उत्पाद कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी और कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा करने तथा पत्रकार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. बताया गया है कि घटना की जानकारी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है. अब प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर है.


यह भी पढ़ें- आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात

Published at : 30 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Nalanda News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला
नालंदा में पत्रकार से मोबाइल छीना-फुटेज डिलीट किया, NHRC पहुंचा मामला
बिहार
'अमेरिका से मिला ज्ञान...', मोहन भागवत के बयान पर मनोज झा का तंज
'अमेरिका से मिला ज्ञान...', मोहन भागवत के बयान पर मनोज झा का तंज
बिहार
आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात
आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात
बिहार
बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 DSP का तबादला, आरा-छपरा के SDPO बदले
बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 DSP का तबादला, आरा-छपरा के SDPO बदले
Advertisement

वीडियोज

Kajal Raghwani ने मारपीट पर किया बड़ा खुलासा, धमकी के डर से नहीं लिया शख्स का नाम
Bigg Boss 20 में Isha Rikhi की एंट्री की चर्चा, Badshah से शादी बनी चर्चा की वजह
Salman Khan को धमकी का Fake Connection, ChatGPT से तैयार किया गया था पूरा प्लान
महाकाव्य श्री रामायण कथा का Siya Ram Song रिलीज, Javed Ali की आवाज ने जीता दिल
MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget