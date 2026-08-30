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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात

आरक्षण विवाद पर चिराग-मांझी आमने-सामने, इस्तीफा दे दो तक पहुंची बात

दलितों के लिए उप-कोटा बनाने के मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने-सामने आ गए. चिराग ने इसे विभाजनकारी बताया, मांझी ने वंचित जातियों के हित में जरूरी कहा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 30 Aug 2026 11:54 AM (IST)
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दलितों के सबसे वंचित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण में अलग उप-श्रेणी यानी कोटे के अंदर कोटा बनाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया है. चिराग पासवान ने उप-श्रेणी को समाज को बांटने वाला कदम बताया, जबकि मांझी ने इसे दलितों के वंचित वर्गों के हित में जरूरी बताया है.

दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी उस समय तेज हुई, जब पत्रकारों ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान से उप-कोटा को लेकर मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के समर्थन पर सवाल किया.

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 DSP का तबादला, आरा-छपरा के SDPO बदले

चिराग बोले- समुदाय में पैदा होगा विभाजन

हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा कि दलितों के भीतर अलग उप-श्रेणी बनाने से समुदाय में विभाजन पैदा होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम के बजाय क्रीमी लेयर की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए. चिराग ने यहां तक कहा कि जो लोग इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अपने पद छोड़ देने चाहिए.

चिराग का यह रुख उनके पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुरानी राजनीति से भी जुड़ा माना जा रहा है. रामविलास पासवान ने बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बनाई गई अलग ‘महादलित’ श्रेणी का भी विरोध किया था.

मांझी बोले- चिराग को देना चाहिए इस्तीफा

चिराग के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया. गया से सांसद मांझी ने कहा कि अगर इस्तीफे की बात हो रही है तो चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जिसे वह और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन दलितों के व्यापक हित में उठा रहे हैं. मांझी ने कहा कि दलितों में कुछ जातियां अपेक्षाकृत ज्यादा कमजोर हैं और उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं. उनके मुताबिक उप-श्रेणी लागू होने से इन समुदायों तक योजनाओं और आरक्षण का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकता है.

‘कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर अलग मुद्दे’

मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कई पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने चिराग का नाम लिए बिना उन्हें ‘छोटा भाई’ कहा. सुमन ने कहा था कि चिराग की पार्टी बड़ी है और संसद तथा बिहार विधानसभा में उसके पास ज्यादा संख्या बल है. उन्होंने कहा कि नेतृत्व चिराग करें और वह भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं. हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह न तो आरक्षण के खिलाफ हैं और न ही क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में.

मुसहर, भुइयां, नट और डोम का उठाया मुद्दा

संतोष सुमन ने कहा कि कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर बिल्कुल अलग मुद्दे हैं. उन्होंने मुसहर, भुइयां, नट और डोम जैसे समुदायों का जिक्र करते हुए कहा कि इन वर्गों को अनुसूचित जातियों के भीतर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें- महुआ विधायक संजय सिंह पर गंभीर आरोप, तेज प्रताप यादव ने की जांच की मांग

Published at : 30 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
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