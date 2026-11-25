बिहार के आरा (भोजपुर) जिले में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब हथियारबंद अपराधियों ने शादी समारोह में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में दो युवकों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

इस घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी का दावा कर लोगों को शांत किया.

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क्या है पूरा मामला ?

घटना मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीबीगंज चकिया गांव की है. मृतकों की पहचान शुभकरणगंज निवासी राहुल कुमार (20) और दीपक कुमार (21) के रूप में हुई है. वहीं, घायल युवक की पहचान दौलतपुर निवासी सोनू कुमार (18) के रूप में हुई है. उसके दाहिने जांघ में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राहुल को बाएं कान और सिर के दाहिने हिस्से में गोली लगी थी. दीपक के पेट, दाहिने हाथ, बाएं कंधे और कोहनी के पास गोली लगी थी. दोनों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया.

मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने आया था राहुल

जानकारी के अनुसार, चकिया गांव निवासी नरेश यादव की बेटी नेहा की शादी थी. बारात कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पद्मिनिया गांव से आई थी. राहुल रिश्ते में दुल्हन का भांजा लगता था. वह अपने दोस्तों दीपक, विक्की और अन्य युवकों के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था. बताया जा रहा है कि बारात आने के बाद जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ. इसके बाद लोगों ने खाना खाया और आपस में बातचीत कर रहे थे.

इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर छह हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे. आरोप है कि बदमाशों ने बिना कुछ कहे युवकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

सिर और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में लगी थी गोली

फायरिंग के दौरान राहुल को बाएं कान और सिर के दाहिने हिस्से में गोली लगी. वहीं, दीपक के पेट, दाहिने हाथ, बाएं कंधे और कोहनी के पास गोली लगी थी. दोनों की हालत गंभीर हो गई. अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया. सोनू के दाहिने जांघ में गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, एसआईटी गठित

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायल सोनू से घटना की जानकारी ली और फिर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. पुलिस ने मौके से तीन खोखा और एक पिलेट बरामद किया है. आरा सदर एसडीपीओ-1सुशील कुमार के अनुसार, शुरुआती जांच में घटना के पीछे पूर्व का विवाद सामने आया है.

पुलिस दो-तीन बिंदुओं पर जांच कर रही है. अपराधियों की पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस गोलीबारी के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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