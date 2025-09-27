चंडी थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा सोनम कुमारी की मौत के बाद उपजा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. घटना के बाद कॉलेज कैंपस में हुए उपद्रव और आगजनी को लेकर पुलिस ने अब 29 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है. वहीं, हॉस्टल में सन्नाटा पसर गया है और ज्यादातर छात्र अपना सामान समेटकर फरार हो गए हैं.

सोनम की मौत से भड़का गुस्सा

बुधवार की रात सिविल ब्रांच की छात्रा सोनम कुमारी ने गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी. जैसे ही यह खबर कॉलेज में फैली, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा.

देखते ही देखते कॉलेज कैंपस में हंगामा शुरू हो गया. छात्रों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और कॉलेज के दफ्तर व कमरों में तोड़फोड़ की. माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.

29 छात्र बने नामजद आरोपी

चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और मिले अन्य सबूतों के आधार पर 29 छात्रों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इन छात्रों के खिलाफ उपद्रव, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इनमें अलग-अलग जिलों के छात्र शामिल हैं.

केस दर्ज होते ही कॉलेज कैंपस और हॉस्टल का माहौल बदल गया है. पुलिस कार्रवाई के डर से अधिकतर छात्र अपना सामान लेकर हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं. जो कुछ छात्र अभी मौजूद हैं, वे भी चुपचाप हैं और इधर-उधर चर्चा कर रहे हैं. कॉलेज प्रशासन भी फिलहाल सख्त रुख अपनाए हुए है.

सोनम की मौत पर अब भी सवाल

छात्रा सोनम कुमारी की मौत को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है. छात्रा के पिता ने पुलिस में यह बयान दिया है कि उनकी बेटी छत से गिरने के कारण मरी है.

वहीं पुलिस जांच कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर इसमें कोई और कारण जुड़ा हुआ है. पुलिस का कहना है कि कई एंगल से जांच की जा रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है.

चंडी थाना पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में लापरवाही या हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कॉलेज परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आसपास के इलाकों में भी पुलिस गश्त कर रही है ताकि फिर से कोई उपद्रव न हो.