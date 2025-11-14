मुजफ्फरपुर जिले का फाइनल रिजल्ट, NDA का शानदार प्रदर्शन, महागठबंधन को महज 1 सीट

बिहार चुनाव 2025 के नतीजे जारी हो गए हैं. राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा. एनडीए ने इस जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है. औराई, गायघाट, मीनापुर, बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, साहेबगंज और बरूराज सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है. वहीं एक सीट महागठबंधन के खाते में गई है. पारू विधानसभा सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है.

औराई विधानसभा सीट: इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार रमा निषाद को जीत मिली है. बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को 1 लाख 4 हजार 85 वोट मिले हैं. उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी भोगेन्दर सहनी को हराया है. विकासशील इंसान पार्टी के भोगेन्दर सहनी को कुल 46 हजार 879 वोट मिले. रमा निषाद ने भोगेन्दर को 57 हजार 206 वोटों से मात दी.

गायघाट विधानसभा सीट: इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी कोमल सिंह को जीत हासिल हुई है. उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार निरंजन राय को 23 हजार 417 वोटों के अंतर से हराया. जेडीयू की उम्मीदवार कोमल सिंह को कुल 1 लाख 8 हजार 104 वोट हासिल हुए. वहीं आरजेडी के निरंजन राय को 84 हजार 687 वोट मिले.

मीनापुर विधानसभा सीट: यहां से एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी अजय कुमार राय ने जीत दर्ज की है. उन्होंने महागठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव को 34 हजार 238 वोटों के अंतर से मात दी. अजय कुमार राय को कुल 1 लाख 13 हजार 411 मत मिले जबकि मुन्ना यादव को कुल 79 हजार 173 वोट मिले.

बोचहां विधानसभा सीट: इस सीट पर एनडीए की उम्मीदवार बेबी कुमारी ने महागठबंधन के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान को 20 हजार 384 वोटों के अंतर से हराया. एलजेपी (रामविलास) की प्रत्याशी बेबी कुमारी को कुल 1 लाख 7 हजार 892 वोट मिले. वहीं आरजेडी के अमर कुमार पासवान को कुल 87 हजार 508 वोट हासिल हुए.

सकरा विधानसभा सीट: यहां से एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार आदित्य कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम को 15 हजार 50 वोटों के अंतर से हराया है. आदित्य कुमार को कुल 98 हजार 723 वोट हासिल हुए. वहीं उमेश कुमार राम को कुल 83 हजार 673 वोट मिले हैं.

कुढ़नी विधानसभा सीट: इस सीट पर एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की है. उन्होंने महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार सुमन को 9 हजार 718 वोटों के अंतर से हराया. केदार प्रसाद गुप्ता को 1 लाख 7 हजार 811 वोट हासिल हुए. वहीं सुनील कुमार सुमन को कुल 98 हजार 93 मत मिले.

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट: एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार रंजन कुमार ने इस सीट पर जीत हासिल की है. उन्होंने महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी विजेन्द्र चौधरी को 32 हजार 657 वोटों के अंतर से हराया. रंजन कुमार को कुल 1 लाख 477 मत मिले जबकि विजेन्द्र चौधरी को कुल 67 हजार 820 वोट हासिल हुए हैं.

कांटी विधानसभा सीट: एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी अजीत कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने महागठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल मंसूरी 25 हजार 795 वोटों से हराया. अजीत कुमार को इस चुनाव में कुल 1 लाख 17 हजार 299 वोट मिले जबकि इसराइल मंसूरी को कुल 91 हजार 504 वोट प्राप्त हुए.

पारू विधानसभा सीट: इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार शंकर प्रसाद को जीत मिली है. आरजेडी प्रत्याशी शंकर प्रसाद ने एनडीए से आरएलएम उम्मीदवार मदन चौधरी को 28 हजार 827 वोटों के अंतर से हराया. शंकर प्रसाद को कुल 95 हजार 272 वोट मिले. जबकि मदन को 66 हजार 445 वोट हासिल हुए.

साहेबगंज विधानसभा सीट: एनडीए के राजू कुमार सिंह को यहां से जीत मिली है. बीजेपी प्रत्याशी राजू कुमार ने महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार पृथ्वीनाथ राय को 13 हजार 522 वोटों के अंतर से हराया. राजू कुमार सिंह को कुल 1 लाख 6 हजार 322 वोट मिले, जबकि पृथ्वीनाथ राय को 92 हजार 800 वोट मिले.

बरूराज विधानसभा सीट: एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है. उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार राकेश कुमार को 29 हजार 52 वोटों के अंतर से हराया. बीजेपी के अरुण कुमार सिंह को कुल 96 हजार 879 वोट मिले जबिक राकेश कुमार को कुल 67 हजार 827 मत मिले.

बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 सीटों पर पहले फेज में मतदान हुआ था. इस जिले में औसत रूप से 71.81 फीसदी वोटिंग हुई थी.