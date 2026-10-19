टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बिहार के मंत्री बोले- ये बेहद...

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग को लेकर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने चिंता जताई है. उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. जुहू के पुष्पा पार्क इलाके में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है. टाइगर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि दो लोगों के घायल होने की जानकारी है. घायलों के नाम उमेश चौधरी और ड्राइवर फिरदौस बताए गए हैं.

मंत्री राम कृपाल यादव ने गोलीबारी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. उन्होंने मामले में शामिल अपराधियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. राम कृपाल यादव ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए.

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लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

बता दें कि हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है. उनका कहना है कि अगर कोई भी सलमान खान के साथ काम करता है तो उसके साथ यही होगा. इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी. उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी.

Patna, Bihar: On the attack on actor Tiger Shroff’s vehicle in Mumbai, Minister Ram Kripal Yadav says, "Yesterday, Tiger Shroff, a well-known Bollywood actor, was attacked with gunfire, but he narrowly escaped unharmed. This is an extremely unfortunate incident and certainly a matter of concern. The criminals involved must be apprehended, and the government must ensure strict action against those responsible for the attack. The government will also make efforts to prevent such incidents from recurring in the future..." — IANS (@ians_india) October 19, 2026

मुख्यमंत्री ने फोन पर की बात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की. उन्होंने अभिनेता को भरोसा दिलाया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गैंग हो बख्शा नहीं जाएगा. घटना के बाद अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड के अस्पताल पहुंचने की खबर भी सामने आई. जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए 15 विशेष टीमें बनाई हैं.

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