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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारटाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बिहार के मंत्री बोले- ये बेहद...

टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बिहार के मंत्री बोले- ये बेहद...

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की खबर के बाद राम कृपाल यादव ने चिंता जताई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. घटना और जांच से जुड़ी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग को लेकर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने चिंता जताई है. उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.  जुहू के पुष्पा पार्क इलाके में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है. टाइगर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि दो लोगों के घायल होने की जानकारी है. घायलों के नाम उमेश चौधरी और ड्राइवर फिरदौस बताए गए हैं.

मंत्री राम कृपाल यादव ने गोलीबारी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. उन्होंने मामले में शामिल अपराधियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. राम कृपाल यादव ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए.

यह भी पढ़ें- '...हाथ काटकर लाओ, 2 लाख दूंगा', पप्पू यादव ने किसको ललकारा?

लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

बता दें कि हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है. उनका कहना है कि अगर कोई भी सलमान खान के साथ काम करता है तो उसके साथ यही होगा. इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी. उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी.

मुख्यमंत्री ने फोन पर की बात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की. उन्होंने अभिनेता को भरोसा दिलाया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गैंग हो बख्शा नहीं जाएगा. घटना के बाद अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड के अस्पताल पहुंचने की खबर भी सामने आई. जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के लिए 15 विशेष टीमें बनाई हैं. 

यह भी पढ़ें- इमरान खान विवाद पर चिराग पासवान की दो टूक, बोले- 'भारतीय नागरिक नहीं...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 19 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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